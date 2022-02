Ecco i migliori giochi PvP multiplayer per cellulari Android nel 2022

Il mondo dei videogiochi non dorme mai e, come ben sai, i giochi PvP o multiplayer rappresentano una buona parte del business in generale, che siano console, computer o cellulari.

Per questo motivo, oggi parleremo di quei titoli che consideriamo i migliori PvP o multiplayer per cellulari Android, quindi unisciti a noi e impara qualcosa in più su di loro.

Teamfight Tactics

Teamfight Tactics è un videogioco di Riot Games che dovrebbe essere incluso in questo elenco, principalmente per quanto sia divertente fin dall’inizio, oltre che per quanto sia intuitivo e che non devi essere un esperto in questo tipo di titolo per poterne comprendere le caratteristiche comandi di gioco.

Per quanto riguarda il suo tema, si tratta di un gioco di strategia in stile League of Legends, che infatti il ​​suo studio creatore è stato coinvolto anche nello sviluppo di questo videogioco. In quest’ordine di idee, dovrai costruire la tua squadra con i campioni che più ti piacciono, giocare con un massimo di altri 8 giocatori, usare le combo più potenti e creare nuove strategie.

Questo è un videogioco ideato dagli sviluppatori di Rocket League, ha le stesse funzionalità e obiettivi del gioco per console e computer: segnare più goal possibili all’avversario usando macchine veloci. Ovviamente, come indica il nome, la pallina colpita in questo gioco sarà laterale nella vista 2D, tuttavia il divertimento rimane lo stesso.

Clash Royale

Clash Royale è diventato un classico di quello che sono i giochi PvP e, nonostante abbia già una storia abbastanza marcata, il titolo continua ad avere milioni di giocatori attivi e le battaglie sembrano essere migliori che mai.

Nel caso non lo sapessi, Clash Royale è un gioco di costruzione di mazzi in cui devi distruggere le torri nemiche prima che distruggano la tua. Le partite sono generalmente attacchi frenetici e frenetici ovunque, il tutto mentre escogita la migliore strategia possibile per ottenere il massimo dal tuo elisir.

Call of Duty Mobile

All’interno della categoria degli sparatutto di videogiochi, Call of Duty Mobile è uno dei riferimenti più importanti su Google Play, con oltre 100 milioni di download dal suo lancio alla fine del 2019.

Immersi in questo gioco Activision, ci sono fondamentalmente due modalità di gioco principali: giochi multiplayer su piccole mappe di 5 utenti per squadra e battle royale con 100 partecipanti su una mappa molto più grande. Di solito ha aggiornamenti costanti, oltre ad avere ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi personaggi.

League of Legends: Wild Rift

Ultimo ma non meno importante, abbiamo League of Legends: Wild Rift, la versione mobile del famoso gioco di arene di battaglia per PC. In questo MOBA 5v5 dovrai raggiungere tutti i classici obiettivi di LoL, oltre a fare esperienza con ciascuno dei campioni del gioco e mantenere un equilibrio con la tua squadra, il tutto per vincere le partite.