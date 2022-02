Israele: Esercito lancia Allarme Forte Terremoto

L’unità israeliana del comando del fronte nazionale ha avvertito della possibilità di un forte terremoto in futuro che lascerà migliaia di morti e feriti. La dichiarazione è arrivata in risposta ai commenti su Facebook di persone che esprimevano preoccupazione per una serie di terremoti minori che sono stati avvertiti nel nord del Paese negli ultimi mesi. Questa settimana sono state registrate due piccole scosse tra martedì notte e mercoledì mattina, di magnitudo 3,5 e 3,1 gradi della scala Richter, il cui epicentro si trovava a circa 14,5 chilometri a nord-est della città di Bet She’an.

“Si prevede che nello Stato di Israele si verificherà un forte terremoto, che causerà un enorme disastro con migliaia di morti e feriti e un’ampia distruzione di edifici e infrastrutture”,

ha avvertito l’agenzia di protezione civile. Inoltre, ha aggiunto che “il fatto che non ci sia stato un forte terremoto da molto tempo aumenta la probabilità che accada presto”.

Shuki Ohana, sindaco della città di Safed, nel nord di Israele, ha invitato il governo ad agire e sostenere le comunità nel rafforzamento degli edifici. In questo quadro, la scorsa settimana, è entrato in funzione il sistema nazionale di allerta sismica, denominato TRUAA. La tecnologia si basa su circa 120 sensori, principalmente in aree di attività sismica come il Mar Morto e il Monte Carmelo, e sebbene non possa prevedere un terremoto, può allertare le persone che si trovano a una notevole distanza dall’epicentro non appena un terremoto colpisce, dando loro secondi preziosi per proteggersi.