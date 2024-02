Vedere Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 20 febbraio 2024 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali.

La squadra finalista dell’Europa League affronterà l’Atletico Madrid di Simeone in un San Siro che si avvicina al sold out. I nerazzurri si presentano all’incontro al primo posto in campionato con un vantaggio di +10 sulla seconda classificata dopo aver dato prova della propria forza contro la Salernitana. In Champions sono arrivati secondi nel gruppo D dietro la Real Sociedad (per differenza reti) e davanti a Benfica e Salisburgo.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid, primo nel gruppo E davanti alla Lazio, occupa il quarto posto in Liga ed è reduce da due sconfitte consecutive, contro il Siviglia in campionato e contro l’Athletic Bilbao in Coppa del Re al Metropolitano.

Di seguito, tutte le informazioni per vedere Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”, e se sarà trasmessa in chiaro.

Inter-Atletico Madrid Streaming Live, probabili formazioni

Come anticipato, Inzaghi decide di far rientrare Dimarco sulla fascia sinistra e Darmian sulla destra. Acerbi non torna in campo, mentre de Vrij rimane al centro della difesa. Simeone opta per due novità: Reinildo sulla sinistra e la conferma di Llorente in attacco. Morata si allena con il gruppo e rientra nei convocati, così come Gabriel.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Loorente, Griezmann. Allenatore Diego Pablo Simeone.

A disposizione in panchina: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Memphis, Morata.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene. IV Uomo: Fesnic. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Popa (Romania).

Questo sarà il primo match a eliminazione diretta dell’Inter in Champions League contro una squadra spagnola dalla leggendaria semifinale 200-10, quando i nerazzurri di José Mourinho sconfissero il Barcellona di Pep Guardiola conquistando il passaggio per la finale che avrebbe dato alla Beneamata la Champions del Triplete.

Inter-Atletico Madrid in TV



Inter-Atletico Madrid in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5.

Diego Simeone ha guidato l’Atletico Madrid a cinque vittorie su sei incontri a eliminazione diretta contro squadre italiane in competizioni europee. Tuttavia, l’ultima di queste partite si è conclusa con un’eliminazione contro la Juventus nella Champions League 2018-19.

Inter-Atletico Madrid Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Inter-Atletico Madrid in streaming gratis su sito e app di Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. Partita da vedere online anche con Sky Go e NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Inter-Atletico Madrid Streaming al posto di Roja Live Club su Internet

Non ci sono possibili alternative per vedere Inter-Atletico Madrid in Italia: se infatti cercate su Google “Roja directa Inter Atletico Madrid TV Online” o “Inter Atletico Madrid Rojadirecta Club Live“, noterete che non ci sono link alternativi alle suddette piattaforme autorizzate. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.