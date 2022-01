Va al Super per comprare latte al cioccolato e vince alla lotteria 1 mln di dollari

Le probabilità di vincere il Platinum Jackpot della lotteria statale degli Stati Uniti sono 1 su 1.632.000.

Quando Dennis Willoughby è andato in un minimarket per comprare il latte al cioccolato, non avrebbe mai immaginato la ricompensa che lo aspettava per soddisfare i capricci dei suoi figli.

Mentre era al negozio, il padre ha deciso diche, per sua fortuna, si è rivelato essere il

Secondo quanto riferito dalla Virginia State Lottery, il fortunato papà è rimasto sorpreso di finire di grattare il biglietto e scoprire di aver vinto il jackpot dell’estrazione “Platinum Jackpot”, che offre una borsa di un milione di dollari distribuiti in pagamenti annuali in 30 anni, o un pagamento una tantum di $ 640.205 prima delle tasse. Willoughby ha scelto la seconda opzione.

Finora sono stati venduti solo due biglietti vincenti per il jackpot, quindi c’è ancora una grande borsa da consegnare. Le probabilità di vincita, i dettagli della Lotteria, sono 1 su 1.632.000.