DIESELGATE: FRANCIA, INDAGATI 4 COLOSSI DELL’AUTO. CODACONS: IN CASO DI ILLECITI PRONTI A MAXI-CLASS ACTION ANCHE IN ITALIA.

CONTRO CASE AUTOMOBILISTICHE PER DANNO AD AUTOMOBILISTI E AMBIENTE

Il Codacons si prepara alla battaglia legale qualora le accuse mosse dalla Francia a Volkswagen, Renault, Peugeot e Citroen in merito allo

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un possibile scandalo relativo alle emissioni delle automobili che potrebbe portare ad un nuovo processo in Francia – spiega l’associazione – Se le accuse mosse alle 4 società dovessero trovare conferma, si renderebbe necessario aprire analoghe inchieste anche sui modelli di automobili circolanti in Italia e, nel caso di accertata falsificazione delle emissioni, si aprirebbe la strada ad una maxi-class action del Codacons in favore di tutti gli automobilisti italiani coinvolti nel nuovo scandalo “Dieselgate”, azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti sia sul fronte patrimoniale che su quello ambientale.