Le persone muoiono ogni giorno per cause che vanno da disturbi comuni, come malattie cardiache, a eventi rari, come essere colpiti da un fulmine. Ma in quale mese si verifica il maggior numero di decessi? Oggi vi parliamo di questo curioso dato statistico negli Stati Uniti?

Il mese più mortale negli Stati Uniti è quello che annuncia il nuovo anno: gennaio. Una media di 251.699 persone negli Stati Uniti sono morte a gennaio di ogni anno tra il 2010 e il 2020, secondo un’analisi di Live Science del database Wonder dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che tiene traccia di come e quando le persone muoiono. In confronto, le medie per gli altri mesi per questo periodo di tempo vanno da 218.102 (agosto) a 242.475 (dicembre).

Altre analisi rilevano anche che gennaio è il mese più mortale negli Stati Uniti secondo un’analisi del database CDC Wonder del Washington Post, ci sono state da 40.000 a 60.000 vittime in più nel mese di gennaio rispetto ad agosto o settembre dal 1999 al 2014.

Perché gennaio è così pericoloso?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il colpevole potrebbe essere il killer più prolifico del mondo: le malattie cardiache, secondo uno studio del 1999 sulla rivista Circulation, rilevando che le condizioni cardiache erano più fatale durante i mesi invernali, in particolare gennaio e febbraio. Più calore corporeo viene perso durante i mesi freddi, quindi il cuore deve lavorare di più, il che crea ulteriore stress per le persone con problemi cardiaci esistenti.

Tuttavia, ciò non spiega completamente perché anche le località più calde, come la California e la Florida, abbiano subito più morti a gennaio rispetto al resto dell’anno.

Le malattie legate al caldo sono in aumento a causa del cambiamento climatico. I bambini piccoli, gli anziani e gli immunodepressi sono i più vulnerabili alle temperature torride e umide. Tuttavia, nonostante l’aumento del rischio di colpo di calore e di insufficienza d’organo durante l’estate, i mesi invernali sono più mortali. Ecco perché: l’influenza e altri virus respiratori tendono a prosperare durante l’inverno.

Gli agenti patogeni che causano infezioni respiratorie si nascondono ovunque durante l’inverno

Gli spazi chiusi sono vettori di germi, batteri e virus generati da troppe persone che sono troppo vicine tra loro per lunghi periodi di tempo. Ancora peggio, il virus dell’influenza sviluppa un rivestimento lipidico più duro durante i mesi invernali, secondo il Verdugo Hills Hospital della University of Southern California, e che combinato con un sistema immunitario più lento aumenta il possibilità di ammalarsi.

L’influenza uccide ancora milioni di persone in tutto il mondo e da 12.000 a 52.000 negli Stati Uniti ogni anno, secondo il CDC (si apre in una nuova scheda). Le infezioni delle basse vie respiratorie, come bronchite o polmonite, sono la quarta causa di morte nel mondo, secondo l’OMS.

Ma ci sono una miriade di altri fattori che rendono l’inverno così mortale. L’esposizione al freddo e al vento estremi, la mancanza di un riscaldamento adeguato, le persone anziane che vivono da sole e l’uso di stufe, che possono provocare incendi e avvelenamento da monossido di carbonio, sono tutte preoccupazioni che rendono gennaio il mese più mortale dell’anno.

Anche le conseguenze delle festività natalizie possono influenzare i tassi di mortalità

Il consumo eccessivo di cibo, sale e alcol si aggiunge allo stress cardiaco fisico, insieme allo stress psicologico che affligge quello che dovrebbe essere il “periodo più meraviglioso dell’anno”. GLi esperti affermano che, nonostante l’assunto che i suicidi durante le vacanze e dopo le vacanze siano la ragione del picco di morti di gennaio, non sono le principali cause di morte durante quel mese. In generale, i mesi primaverili di aprile, maggio e giugno tendono ad avere il maggior numero di suicidi negli Stati Uniti, secondo John Hopkins Medicine.

Anche i decessi per COVID-19 negli ultimi anni sono aumentati in inverno

Come rivela il database del censimento degli Stati Uniti, COVID-19 ha aumentato del 19% i tassi di mortalità negli Stati Uniti tra il 2019 e il 2020. Gli Stati Uniti non hanno assistito a un tale aumento dei tassi di mortalità dalla pandemia di influenza del 1918 a causa di un secolo fa. Gli esperti hanno indagato quanta mortalità in eccesso ci sia stata in tutto il mondo da quando la pandemia ha colpito: le morti per COVID hanno raggiunto un picco nel gennaio 2020 e nel 2021.

Esperti preoccupati per ciò che potrebbe accadere quando l’influenza e il COVID-19 divampano entrambi in inverno in quello che chiama un “duendemico“. Esortano le persone a indossare una maschera per proteggersi sia dal COVID-19 che dall’influenza, soprattutto negli spazi senza molta ventilazione.