Alessandro Biancardi, pescatore professionista italiano del team MADCAT – azienda dedicata alle attrezzature per la pesca – ha catturato nel fiume Po un mostruoso pesce gatto di quasi tre metri, delle dimensioni di un minivan. Le dimensioni del gigantesco pesce dall’aspetto preistorico potrebbero significare un nuovo record mondiale.

Come ha commentato il pescatore, “il livello dell’acqua stava cominciando a scendere” quando improvvisamente ha sentito un “potente morso” sulla sua canna da pesca. “Il pesce è rimasto fermo per qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi […] L’adrenalina ha cominciato a salire con forza e la paura di perderlo mi ha quasi fatto prendere dal panico, ero solo davanti al pesce gatto più grande che abbia mai visto in 23 anni”.

Secondo Biancardi non è stato facile catturare l’enorme “pesce preistorico” visto che ha resistito per 40 minuti.

“Ho provato a tenerlo per la bocca 2-3 volte, ma era ancora troppo forte, quindi ho deciso di andare nelle secche per cercare di tirarlo a riva dalla riva. Dopo alcuni tentativi, ci sono riuscito!”.

Poiché era solo quando si trattava di catturare il pesce gatto, il pescatore ha chiamato 10 testimoni per convalidare la misurazione non ufficiale del pesce, che misurava 2,85 metri, circa quattro centimetri in più rispetto all’attuale record mondiale. Tuttavia, precisa MADCAT, l’ufficializzazione del nuovo record mondiale da parte dell’International Game Fish Association potrebbe richiedere del tempo.

Sebbene le dimensioni dell’enorme pesce siano note, Biancardi ha deciso di non pesarlo prima di restituirlo al fiume per evitare ulteriore stress. Si stima però che questa superi i 136 chili, il peso del pesce pescato che attualmente detiene il record mondiale.

(Photo: Alessandro Biancardi/VCG)

VIDEO | Cattura e rilascia nel Po un pesce siluro da record di quasi 3 metri. Alessandro Biancardi lo cercava da 23 anni #ANSA pic.twitter.com/i3rZtDpcVP — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 5, 2023