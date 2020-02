Atalanta Roma live streaming e diretta tv. Una partita valida per la 24a giornata di Serie A e che vale molto più dei semplici tre punti a questo punto della stagione. Atalanta e Roma sono le principali pretendenti per l’ambito quarto posto, l’ultimo disponibile per un posto nella prossima Champions League, togliendo le tre lanciatissime squadre di testa (Juventus Lazio e Inter). Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi 15 febbraio 2020. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Atalanta Roma live streaming e diretta tv.

Dove vedere Diretta Atalanta Roma streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

Atalanta Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN).

Collegamenti pre-partita una mezz’ora prima dell’inizio, per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Diretta streaming Atalanta Roma su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o Sky Go.

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Atalanta Roma streaming gratis con DAZN su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su DAZN tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Atalanta Roma.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: Sutalo. Squalificati: nessuno.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Pastore, Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante. Squalificati: Cristante.