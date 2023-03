Siamo abituati a vedere negli ultimi tempi come gli elenchi IPTV pirata che offrono determinati servizi di pagamento a prezzi molto più bassi, siano diventati più importanti e questa è l’attrazione principale per coloro che acquistano questi abbonamenti. Tuttavia, sembra che anche le piattaforme FAST TV gratuite non siano sicure.

Esistono piattaforme televisive gratuite come Pluto TV che operano in un formato noto come FAST television (televisione in streaming gratuita supportata da pubblicità) e sono finanziate da pubblicità e questo è il prossimo obiettivo dei pirati: liste IPTV piratate con Pluto TV senza pubblicità.

Pluto TV è in pericolo a causa dell’IPTV pirata

Una condizione per l’utilizzo di Pluto TV è che deve essere consumato solo tramite software approvato. Possiamo accedere a Pluto TV tramite il suo sito Web e da oggi possiamo accedere a tutti i suoi contenuti tramite le seguenti piattaforme: Windows (Microsoft Store), console Xbox, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV , Chromecast, Samsung TV, Samsung TV+, LG Smart TV, LG Channels, Hisense TV, Sony PlayStation 4, PS5, dispositivi Android e dispositivi iOS.

Oltre alla compatibilità, l’uso di questi dispositivi garantisce

anche la chiusura dell’ecosistema e la monetizzazione dei suoi contenuti. Quindi, quando vediamo che iniziano ad appariree alcune sono configurate per accedere allodalle loro fonti ufficiali ed evitare così la pubblicità, l’esistenza di Pluto TV diventa pericolosa.

Pertanto, è stata ora presentata a GitHub una denuncia della Motion Picture Association in cui si afferma che queste playlist promuovono la pirateria e dovrebbero quindi essere considerate illegali. Lo stesso è stato fatto nei confronti di un repository GitHub che offriva questo contenuto tramite un file chiamato PlutoTV_mr.m3u e che, per il momento, è già scomparso.

Anche se è gratuito, è lo stesso pirateria

Il linguaggio utilizzato nella denuncia rende abbondantemente chiaro che l’MPA vede le playlist IPTV piratate che riprendono i servizi FAST TV come minacciose e illegali ai sensi della legge sul copyright.

“Stiamo scrivendo per informarti e richiedere il tuo aiuto per affrontare la diffusa violazione del copyright di film e TV che si sta verificando in virtù del funzionamento del file della playlist, PlutoTV_mr.m3u, che è ospitato e disponibile per il download dal tuo repository GitHub all’indirizzo [precedente posizione del repository]”, si legge nella denuncia. ” ‘In particolare, nell’URL, il repository ospita e offre il download della playlist, che a sua volta viene utilizzata per commettere una massiccia violazione di film streaming e programmi TV protetti da copyright“.

GitHub ha risposto rimuovendo la playlist e il repository associato non esiste più. Sebbene ciò risolva il problema immediato, le playlist di Pluto TV e le playlist per molte altre piattaforme simili non scompariranno dall’oggi al domani.