Guardare il calcio streaming gratis su Internet sta diventando ogni giorno più difficile su tutti i tipi di piattaforme illegali, poiché sono bersagli dei titolari dei diritti, che stanno lottando su tutti i fronti per via delle perdite di molti milioni di euro dovuti proprio all’attività illegale dei siti pirati che guadagnano a loro spese. Ecco perché praticamente ogni giorno abbiamo notizie della chiusura di diversi siti web o di servizi IPTV pirata che scompaiono dalla mappa.

Oggi quattro principali siti web per guardare il calcio piratato sono caduti e, al loro posto, vengono ora visualizzati messaggi sulla procedura per guardare il calcio legalmente.

BeIN chiude quattro siti web di football streaming pirata

Il gruppo di telecomunicazioni con sede in Qatar BeIN ha collaborato con l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) per reprimere quattro importanti operatori sportivi illegali dal vivo al Cairo: Goalarab. com, yalla-Shoot-7sry.com, yalla-shoot.us, yallashoot-news.com.

BeIN ha affermato che i quattro siti Web sono stati tra i siti Web di streaming di sport in diretta illegali più popolari nella regione, con una portata combinata di oltre 1,8 milioni di utenti dall’Egitto e più di 4,8 milioni di utenti in tutto il mondo nel solo mese di maggio 2022. In totale, si stima che durante la loro esistenza abbiano attirato circa 24 milioni di visitatori in tutto il mondo.

L’operazione per reprimere i servizi di streaming pirata ha coinvolto circa 60 poliziotti egiziani che sono stati supportati dal ministero dell’Interno egiziano. Tre persone sono state arrestate in relazione all’operazione illegale e le autorità hanno sequestrato domini, denaro e apparecchiature informatiche.

La Premier League estende il blocco degli ISP

Anche nel Regno Unito e in Irlanda guardare il calcio senza pagare sarà più difficile. Lavorando a stretto contatto con la società antipirateria Friend MTS con sede nel Regno Unito, la Premier League utilizza una serie di tecniche per rilevare da dove provengono le trasmissioni pirata e quindi trasmettere questi dati ai fornitori di servizi Internet in modo che possano implementare il blocco.

Questo processo richiede l’autorizzazione giudiziaria e questa settimana la Premier League ha ottenuto dal tribunale commerciale il permesso di bloccare le trasmissioni illegali durante la stagione 2022/23 in Irlanda. L’ordine di blocco per la prossima stagione è diretto a Eircom, Virgin Media, Sky Ireland/Sky Subscriber Services e Vodafone. È un’estensione di un’ordinanza del tribunale emessa per la prima volta nel 2019 ed è stata modificata nel tempo per massimizzare l’efficienza del blocco.

Secondo la Premier League, i dati forniti dal titolare dei diritti Sky mostrano che le misure di lockdown esistenti sono di fatto un deterrente efficace. Dall’inizio del blocco dei siti illegali per guardare la Premier League nel 2019, il numero degli abbonati Sky è cresciuto.