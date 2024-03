Una delle parole più pronunciate in Australia e Nuova Zelanda è flat white. È una di quelle parole chiave, che si impara il primo giorno, e serve per ordinare un caffè con latte. Google rende omaggio a questo tipo di caffè con il doodle del giorno.

A differenza delle varianti internazionali come il cappuccino o il caffè latte, che ammettono ogni tipo di interpretazione, il flat white è semplicemente un caffè con latte, un po’ più grande di quelli che si bevono nel resto del mondo. Senza panna, senza cioccolato in polvere, senza montagne di schiuma. Contro ogni pronostico, in Australia e soprattutto in Nuova Zelanda hanno una predilezione estrema per il caffè, e sono dei maestri. Le strade più affollate odono di caffè e a Wellington si tiene addirittura un festival internazionale chiamato Caffeination.

Quando ordini un flat white, lo prendono come un’arte e impiegano quasi cinque minuti per servirlo, ma la pazienza ha la sua ricompensa.

Il flat white, tipico dell’Australia o della Nuova Zelanda, viene preparato in modo diverso in tutto il mondo: schiumoso e non schiumoso. Nella maggior parte dei bar e delle caffetterie il flat white viene servito come un piccolo caffè con latte con un po’ meno di latte. Si potrebbe pensare che il flat white sia la stessa cosa di un caffè con latte, ma ci sono alcune differenze.

La proporzione latte/caffè è diversa. In un flat white, il latte si combina perfettamente con il caffè, risultando in un sapore di caffè più equilibrato e forte. Per servire questo caffè, ci sono due modi per farlo. Il modo più comune, ma anche il più corretto, è servire il flat white senza far separare la schiuma dal latte. Per fare ciò, mescola in una tazza il latte con una leggera schiuma con il caffè espresso. Questo sarà il risultato del barista: una miscela vellutata di caffè e latte, con solo uno strato di latte quasi invisibile. Un altro modo per servire un flat white perfetto è combinare una tazza di caffè espresso con latte al vapore. Senza accorgertene, hai già preparato il tuo flat white.