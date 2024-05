Esperti nel campo dell’astronomia e della climatologia spaziale stanno lanciando un avvertimento: la Terra potrebbe presto trovarsi di fronte a una nuova e più potente tempesta solare geomagnetica rispetto a quella che ha colpito lo scorso fine settimana, scatenando una serie di insolite aurore boreali in diverse parti del globo.

La Potenziale Magnitudine delle Tempeste Solari: Storia e Proiezioni Futuristiche

Sebbene l’eruzione di radiazioni e plasma causata dalle espulsioni di massa coronale del Sole (CME) sia stata la più intensa degli ultimi 21 anni, secondo Shawn Dahl del Centro di Predizione del Clima Spaziale dell’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti, citato dalla rivista Scientific American, non si è nemmeno avvicinata alla più potente di sempre.

Dahl ha sottolineato che, nonostante l’evento storico, le tempeste del 1921 e del 1859 rimangono i due eventi magnetici più potenti registrati nella storia. Questo suggerisce che, nonostante l’entità dell’evento recente, potremmo essere ancora lontani dalla potenziale devastazione di una tempesta solare di maggiore portata.

Jonathan McDowell, astrofisico di Harvard, concorda sull’idea che l’evento recente non abbia raggiunto la stessa magnitudine delle tempeste che potrebbero colpire la Terra nelle prossime decadi o addirittura prima. In un’intervista al Daily Mail, McDowell ha sottolineato che il picco massimo dell’attività solare, noto come “massimo solare“, previsto all’incirca per luglio 2025, potrebbe portare con sé un’attività solare ancora più catastrofica.

Misurare e Prevedere le Tempeste Solari: Una Sfida Complessa

La misurazione della forza di una tempesta geomagnetica è una sfida, poiché coinvolge numerosi fattori sia sulla Terra che nello spazio. Tuttavia, è possibile fornire una stima approssimativa della sua intensità, espressa in nanotesla (nT), basandosi sulle misurazioni del campo magnetico del pianeta.

Mentre la perturbazione della settimana scorsa è stata di circa –412 nT, le tempeste più potenti della storia hanno raggiunto circa –900 nT, con l’evento Carrington del 1859 che potenzialmente ha raggiunto i –1.750 nT, come riporta Scientific American.

Impatti e Conseguenze delle Tempeste Solari: Da disagi Tecnologici a Rischi per la Sicurezza

Le tempeste solari estreme possono avere impatti significativi sulla Terra, sovralimentando l’atmosfera e il campo magnetico e causando gravi problemi infrastrutturali, soprattutto alle reti elettriche. Un’affluenza di miliardi di tonnellate di plasma solare potrebbe persino causare il collasso totale con blackout su vasta scala. Il recente fenomeno geomagnetico ha causato danni minori, ma il suo impatto reale sulle reti è ancora sconosciuto, poiché molte aziende tendono a non divulgare informazioni per non apparire vulnerabili.

La tempesta ha interrotto i satelliti GPS e ha causato problemi agli agricoltori che utilizzano sistemi di guida satellitare per le loro attività. Inoltre, ha presentato rischi nello spazio, con alcune compagnie aeree che hanno deviato i loro voli per evitare i poli della Terra, esposti a picchi preoccupanti di radiazioni cosmiche. Sono state anche adottate precauzioni simili nelle reti elettriche di tutto il mondo per affrontare i potenziali effetti del fenomeno. Grandi gruppi di satelliti sono stati anch’essi colpiti.

This one deserves a close up! 📸 Here’s another, multi-wavelength look at today’s X8.7-class solar flare, the most powerful of this solar cycle. pic.twitter.com/TxxGDNTXmF — NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024

Conclusioni contro la Catastrofe: Prepararsi per il Futuro delle Tempeste Solari

Mentre le recenti tempeste solari possono essere state un campanello d’allarme, gli esperti concordano sul fatto che potremmo affrontare eventi di maggiore portata in futuro. È essenziale per le agenzie spaziali, i governi e le infrastrutture critiche prepararsi adeguatamente a queste minacce potenziali, sviluppando sistemi di monitoraggio avanzati e piani di mitigazione dei rischi. Solo attraverso la collaborazione globale e l’investimento nella ricerca scientifica possiamo sperare di proteggere la Terra da eventuali tempeste solari catastrofiche.

Foto Crediti: Andrea Tosi di PostBreve.com con IA Bing.