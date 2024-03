Questa domenica notte, il Solar Dynamics Observatory della NASA ha registrato l’eruzione di un filamento magnetico nell’emisfero meridionale del Sole, che ha causato un “cannone di fuoco” nell’atmosfera della stella. Come spiegato dal portale SpaceWeather, i filamenti sono grandi archi luminosi di materiale solare e campi magnetici, che si formano dalla superficie visibile della grande stella. Questi oggetti sono noti anche come protuberanze solari, se visti dal bordo solare.

Quando eruttano, i filamenti possono produrre eruzioni solari ed espulsioni di massa coronale (CME). È stato documentato che le CME possono espellere immense nubi di plasma e campi magnetici nel sistema solare.

FILAMENT ERUPTION LEADS TO A 2-RIBBON FLARE: The filament is the dark near the middle of the picture. It gets darker (denser) and starts to rise (becomes unstable) and erupts away from the Sun. It seems to stretch about 800,000 km. The two bright ribbons form at the original site pic.twitter.com/XkTpFpa3JB

— Keith Strong (@drkstrong) March 18, 2024