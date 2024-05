L’Istituto Cooperativo per gli Studi Meteorologici sui Satelliti (CIMSS) dell’Università del Wisconsin-Madison ha reso pubbliche otto immagini satellitari della recente tempesta solare.

Queste incredibili immagini, in bianco e nero, sono state catturate durante sabato 11 maggio sopra il Nord America dalla flotta del Sistema Congiunto di Satelliti Polari (JPSS), utilizzando i radiometri delle immagini visibili all’infrarosso (VIIRS) a bordo di questi satelliti meteorologici. Nelle immagini, il bagliore delle aurore boreali è chiaramente visibile come una banda definita.

La tempesta geomagnetica più potente degli ultimi 20 anni

La tempesta geomagnetica responsabile delle aurore boreali che hanno illuminato il cielo il weekend scorso è stata la più potente registrata negli ultimi 20 anni. Inizialmente classificata come “severa” o G4, secondo la scala della NOAA, la tempesta ha superato le aspettative raggiungendo brevemente il livello più alto (G5), considerato “estremo”. L’ultima volta che la Terra ha sperimentato condizioni simili è stata nell’ottobre del 2003.

Le conseguenze delle tempeste estreme

Secondo il Centro di Predizione del Clima Spaziale della NOAA, le tempeste estreme (G5) possono causare problemi diffusi all’infrastruttura terrestre, in particolare alle reti elettriche, con possibili blackout. Possono anche causare inconvenienti nelle operazioni spaziali e problemi ai satelliti. Tuttavia, in questo caso, si sono verificati solo “impatti minori” sulle reti, con temporanee interruzioni nei servizi di comunicazione GPS e altri servizi satellitari.

Implicazioni e conclusioni

La pubblicazione di queste immagini satellitari fornisce un’opportunità preziosa per studiare e comprendere meglio le tempeste solari e le loro conseguenze. La ricerca e il monitoraggio continuo delle tempeste solari sono cruciali per mitigare i loro potenziali impatti sulla Terra e sulle sue infrastrutture.

Gli avanzamenti nella tecnologia satellitare e nelle previsioni del clima spaziale sono fondamentali per prepararsi e rispondere in modo efficace a eventi simili in futuro. Continuare a investire in tali ricerche e risorse è essenziale per la sicurezza e la stabilità delle nostre reti e infrastrutture globali.

Foto Credits: NASA.