Proveniente da una famiglia di contadini, la nascita di Carlos Muñoz Ferrada fu registrata dai genitori Félix e Lastenia nel Registro Civile di Yerbas Buenas, in Cile, il 10 gennaio 1909.

Già a sette anni attraversava campi e colline per arrivare alla sua piccola scuola di Linares, dove interrompeva continuamente le lezioni con le sue domande sull’universo, il sole e i cambiamenti climatici, che gli valevano lo scherno dei compagni e più di una espulsione, ma non lo scoraggiò nella sua smania di osservare i fenomeni del nostro Pianeta e dell’Universo.

Carriera fulminea

Suo padre lo iscrisse alla Escuela Náutica de Pilotines de Chile, diplomandosi nel 1929 come terzo pilota e per molti anni prestò servizio nell’ex Compagnia Marittima di Stato (Empremar), da dove si diplomò nel 1956, come primo pilota della Nazionale Marina Mercantile. .

Fu durante i suoi viaggi in giro per il mondo, dove si aggrappò allo studio da autodidatta delle stelle, dei cambiamenti climatici e delle forze vulcaniche e tettoniche, che completò fino a laurearsi come professore di Astronomia e Meteorologia nella Marina, diventando insegnante della Navigazione Aerea.

Anni dopo, è entrato a far parte di Lan Chile come tecnico meteorologico, diventando il capo della meteorologia dell’azienda. Ha anche studiato Ingegneria e Fisica Sperimentale all’Università del Cile, studiando alla Società Astronomica di Parigi e diventando membro della Società Astronomica di Digione e della Società Astronomica di Milano.

Fama internazionale

Nel 1936 fu responsabile della creazione, insieme all’arcivescovo Santiago Silva, dell’Osservatorio di Concepción, la città da cui due anni dopo divenne famoso a livello internazionale.

A soli 30 anni, il 19 gennaio 1939, sul quotidiano ‘El Sur’ di Concepción, predisse che il 24 di quello stesso mese un grande terremoto avrebbe devastato il paese.

Pochi hanno tenuto conto delle sue parole, ma il grande terremoto di Chillán è arrivato (a quattro ore di distanza) lasciando cinque province in rovina e causando la morte di 40.000 cileni; il maggior numero di morti in un terremoto nella storia del Cile.

Quando divenne nota la sua fama di scienziato e ricercatore, tra il 1940 e il 1948 fu assunto come astronomo ricercatore dai governi di Panama, Nicaragua ed El Salvador.

In quest’ultimo paese, oltre a svolgere indagini sismiche, ha incontrato María Dolores Rivera, che ha sposato e ha avuto 4 figli, tre dei quali gli sono sopravvissuti.

Teoria Geodinamica

Nel 1948 si stabilì finalmente in una casa centrale in via Díaz a Villa Alemana, dove costruì il suo laboratorio con apparecchiature sismologiche di seconda mano e altre apparecchiature meteorologiche di sua produzione.

Da questo vero e proprio “centro operativo” per più di mezzo secolo ha continuato a svolgere le sue ricerche, i bollettini meteorologici, le previsioni dei terremoti e gli studi sui vulcani, ponendo le basi della “Teoria Geodinamica“, per la quale è diventato famoso in tutto il mondo.

“Mio padre ha potuto vivere le vicissitudini incipienti di un mondo che da questo secolo in poi è straripante e disordinato. Se guardiamo le cose in prospettiva, ritengo che sia stato davvero un avanzamento, l’uomo studioso che è capace di raccogliere e interpretare informazioni e, inoltre, diffonderle, soprattutto nel campo della sismologia, dove si distingue come uno dei grandi avanzato in termini di previsioni, fatte con sorprendente precisione”.

Come Ufficiale di Marina, ha viaggiato in molti paesi, ha conosciuto culture, climi e persone diverse; È stato quindi in grado di confrontare e determinare le differenze in ciò che attualmente ci viene detto che sono i cambiamenti climatici.

“Per lui queste trasformazioni erano evidenti, ma dissentiva con alcune opinioni circa le reali cause di tali cambiamenti, questione che, purtroppo, non poté approfondire, poiché, già in età novantenne, pensava solo alla sua imminente partenza”, ha commentato sua figlia Lucía, laureata in Geografia PUCV, che ha riconosciuto in suo padre il suo grande mentore, “un uomo umile di grande saggezza, credente e rispettoso”, virtù che dice di aver portato, fino al 17 ottobre 2001, quando è morto di una trombosi all’età di 92 anni.

La Teoria Geodinamica: seguaci e detrattori

Carlos Muñoz Ferrada sviluppò gran parte dei suoi annunci basandosi su quella che chiamò la “Teoria geodinamica” e sull‘influenza di fattori gravitazionali ed elettromagnetici esterni al nostro mondo, prodotti dai corpi celesti, che gli valsero ammirazione e rifiuto tra i suoi colleghi scientifici, ancora oggi.

“Il suo pensiero era incentrato sullo studio in parallelo della posizione dei pianeti, come agenti gravitazionali, e del nostro sole, come agente che provoca perturbazioni anche gravitazionali, ma anche elettromagnetiche, in particolare la posizione delle macchie solari, all’interno del così -chiamati massimi solari”.

Sempre la figlia Lucia: “Ho visto in questi disturbi i rapporti funzionali per eccellenza e che possono produrre alterazioni anche di ordine tettonico. Con il progresso degli strumenti e delle tecniche di raccolta dei dati, ovviamente la probabilità di prevedere i fenomeni è maggiore”. Interrogata su questa indifferenza della società scientifica nazionale nei confronti degli studi del padre, ha sottolineato:

“Nessuno è stato, e sarà profeta in patria. Mio padre non fa eccezione. È facile parlare di qualcuno che non può più difendersi. Mi chiedo: cosa ci lasceranno questi agenti, “paladini” della verità e della conoscenza, una volta scomparsi?”.

E ancora: “All’estero mio padre è stato sempre rispettato e accolto, poiché veniva riconosciuto il suo contributo al patrimonio scientifico. E se su questo suolo non ha ancora saputo farsi valere, fuori dalla sua patria è già una figura consolidata e rinomata, anche se fa male ad alcuni esponenti della scienza”.

La sua ultima previsione: sta arrivando un “pianeta-cometa”

Ma una delle pubblicità che ha suscitato maggiore interesse nell’ultimo decennio è quella che Carlos Muñoz Ferrada studia dagli anni ’40 e che è diventata di massa dopo un’ultima intervista trasmessa su Channel 4 di Puerto Rico nel 1999, che parla di un gigantesco pianeta-cometa che si sta avvicinando al sistema solare e causerà cambiamenti catastrofici nell’umanità, associati ai cambiamenti climatici di oggi.

“Il cambiamento sta arrivando, la distruzione sta arrivando e più di ogni altra cosa influenzerà l’umanità nella sua esistenza, nella sua produzione e nella sua sussistenza”, ha detto Ferrada in detta intervista, spiegando che questo corpo celeste ha un’orbita ellittica come una cometa e un massa sei volte più grande di Giove.

Che si avvicina alla Terra carica di energia cosmica e non rispetta le leggi celesti stabilite, viaggiando tra il nostro Sole e un Sole Nero che dista 32 miliardi di chilometri.

Il triangolo catastrofico

Ha aggiunto che entrerà nel nostro Sistema Solare e il suo passo più vicino alla Terra sarà di circa 14 milioni di chilometri, il che sarà sufficiente per esercitare un’attrazione catastrofica sui minerali liquidi incandescenti all’interno della Terra, provocando grandi pressioni interne e manifestazioni di vulcani e terremoti, soprattutto in un’area che ha definito il “triangolo catastrofico“, tra Cile, Spagna e Sumatra, che alla fine innescherà il cambiamento e la distruzione di tutto ciò che conosciamo.

Altre previsioni

Muñoz Ferrada nella sua lunga carriera ha predetto cambiamenti climatici, eruzioni vulcaniche, un diluvio in India; l’avvicinamento alla terra di un grande corpo celeste “Bernard I” l’11 agosto 1999, nella costellazione dell’Orsa Maggiore, vicino al Polo Nord, data in cui si è verificata un’eclissi solare.

Ha annunciato i terremoti di Chillán (1939), il terremoto di Ligua (1945) e, con un margine di errore molto ridotto, il terremoto del 1985 nel Cile centrale, dove, curiosamente, la sua casa è crollata. Ha anche rilevato la traiettoria e le perturbazioni che la cometa di Halley avrebbe subito, alterando la sua velocità, tra gli altri eventi naturali.