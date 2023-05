La Fondazione Intermonte “Progetto Giovani” offre 8 borse di studio triennali del valore complessivo di €18.000 l’una per l’iscrizione a corsi di laurea di primo livello presso il Politecnico di Milano a studenti meritevoli provenienti da famiglie con limitata disponibilità economica.

Gli studenti dovranno superare il test di ammissione del Politecnico, avere una media scolastica del quarto anno non inferiore a 7/10 e una certificazione ISEE non superiore a €30.000. Le borse di studio sono valide a partire dal settembre del 2023 e saranno rinnovabili per altri due anni.

La Fondazione accompagnerà i beneficiari durante l’intero percorso di studi e fornirà ulteriori contributi per periodi di studio all’estero e attività di tutoring. Le borse di studio sono strutturate per garantire la parità di genere tra gli assegnatari.

In palio 8 borse di studio da 18.000 euro ciascuna

Il presidente di Intermonte, Sandro Valeri, ha affermato che l’iniziativa conferma l’impegno della Fondazione nella valorizzazione dei talenti e delle pari opportunità.

Riassunto in punti per ottenere la borsa di studio e così accedere a corsi di laurea di primo livello presso il Politecnico di Milano, per il Triennio 2023-2026.

Le iscrizioni al bando saranno aperte fino al 16 giugno 2023; l’assegnazione delle borse di studio è prevista per luglio 2023. L’iniziativa è rivolta a studenti meritevoli che frequentino il quinto anno di un liceo o di un istituto tecnico, con ISEE non superiore a €30.000, che desiderino iscriversi a corsi di laurea di primo livello presso il Politecnico di Milano. I vincitori del bando riceveranno €6.000 all’anno per tre anni, con cui potranno non solo coprire la totalità della retta universitaria, ma anche sostenere parte delle spese di vitto, alloggio e acquisto di materiali didattici. Le borse di studio sono strutturate in modo da garantire la parità di genere tra gli assegnatari.

I requisiti di merito e finanziari e tutte le informazioni per accedere alla selezione per le 8 borse di studio disponibili per l’anno accademico 2023/2024, sono disponibili sul sito fondazioneintermonte.it, da cui è possibile effettuare donazioni a sostegno del progetto della Fondazione.