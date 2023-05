In ufologia, gli Andromedani sono il nome dato agli esseri della Costellazione di Andromeda. Andromeda è una lunga spirale galattica con più di un milione di stelle. Allo stesso modo, ci sono molti tipi di esseri extraterrestri che prima dei testimoni e contattisti UFO si definiscono Andromediani.

Gli Andromediani più divulgati all’interno dell’Ufologia sono quelli dalla pelle blu di cui parla Allex Collier, questi esseri sono associati al Sistema Stellare Zenatae. Altri contattati e canalizzatori descrivono esseri andromedani del pianeta Aenstria nella galassia di Andromeda; questi hanno un aspetto molto umano. Casi di esseri andromediani con pelle rossa o rosa e occhi piccoli e arti corti sono stati segnalati anche in almeno due casi di incontri umanoidi.

Gli Andromediani descritti da Allex Collier e da altri contattati sarebbero classificati all’interno di quelli che sono noti come esseri nordici o umanoidi. Fanno anche parte, oltre ad altre razze Umanoidi, della Federazione Galattica.

Andromediani di Zenathae

Secondo il contattismo nella costellazione di Andromeda ci sarebbero 28 diverse razze di esseri tra umanoidi e non. Secondo il contattato Alex Collier, gli Andromedani sono discendenti diretti dei Lyran, che incontrarono qualche difficoltà quando furono i primi a lasciare il sistema Lyran a causa di razze extraterrestri predatori, ma alla fine si stabilirono nella costellazione di Andromeda nel sistema stellare “Zenetae”.

Collier descrive la natura degli Andromediani come segue. Sono umanoidi dalla pelle bluastra e sono suddivisi in due tipi. Lo stesso tipo nordico, occhi azzurri, con capelli biondi o rossi se li hanno e pelle azzurra, il secondo gruppo ha un aspetto asiatico con capelli neri e occhi scuri, anche la loro pelle è blu. Si dice che tutte le forme di vita umanoidi abbiano avuto origine nella Costellazione della Lira.

A causa di una guerra, una delle sue stelle esplose e la specie umana iniziò a diffondersi in diverse parti della Galassia per preservare la propria specie. Secondo i contattati, le diverse tonalità della pelle hanno a che fare con i diversi DNA e la loro esposizione a diverse stelle. Si dice che non ci sia più vita umana su Lira.

Gli Andromedani sono una civiltà molto antica che vive attorno all’intera Costellazione di Andromeda.

Gli Andromediani, indipendentemente da dove vivono, hanno un governo unico e la loro civiltà è tecnologicamente più avanzata di circa 10000 anni. Sono esseri di quinta dimensione. Questi esseri hanno tre generi, l’equivalente di Uomo, Donna e Androgino, vivono da 1800 a 4500 anni. Vivono in astronavi di tipo Ark, in queste navi cresce il loro cibo come frutta e verdura, questi esseri consumano acqua e portano con sé i loro animali. Gli andromediani respirano ossigeno. Comunicano telepaticamente e cercano di invertire le aggressioni e le attività dei Grigi di Zeta Reticuli e dei Rettiliani di Alpha Draconis.

Secondo Collier, il DNA umano è una fusione di 22 DNA extraterrestri, il prodotto della manipolazione genetica di questi esseri.

Nel catalogo dei casi ci sono anche altri due tipi di Andromediani, uno con sembianze di esseri totalmente umani che indicano la loro provenienza dal Pianeta Aenstria, e un altro con pelle rossastra e braccia piccole.

Andromediani di Aenstria

Il professore RN Hernandez dal Messico, membro dell’ININ (Istituto Nazionale per la Ricerca Nucleare) negli anni ’70 ha avuto contatti con una giovane donna dall’aspetto umano che si è identificata come “Elyense“, ha affermato di essere del pianeta ‘Aenstria’ nel Galassia di Andromeda. Questo dimostrando di possedere qualità intellettuali superiori a quelle del professor Hernandez in materia scientifica. Questo essere è stato descritto come simile all’uomo con la pelle chiara, alto 1,90 metri e capelli neri scuri. Il caso è stato indagato dagli ufologi Wendell Stevens e Michael Sala.

L’incontro di James Frober

Luglio 1980, Johannesburg, Sud Africa – Il cittadino James Frober si sveglia nel cuore della notte sentendo la sete, ma misteriosamente non riesce a muoversi dal letto. Percepisce una nuvola bluastra formarsi nella sua camera da letto, una luce implode senza emettere alcun suono e una figura umanoide si forma al centro della luce. Era un uomo alto 2,30 metri che indossava un abito bianco con occhi azzurri luminosi come l’argento. Forbes ricorda di aver visto quella faccia in un incidente con un disco volante che lo sorvolò 6 mesi prima. Sulla tuta vede l’emblema di una fascia dorata simile a un triangolo con una stella.

L’essere si identifica come ‘Aenstria’. Due giorni dopo l’entità appare ancora una volta a casa di Frober ma questa volta viene vista da due testimoni. I quattro entrarono in una nave adiacente alla casa di Froeber dove furono presentati a un altro essere, una femmina chiamata “Meyae”. Gli esseri hanno detto ai testimoni che provenivano dalla galassia di Andromeda e che erano ciò che ha portato il prototipo umano sul pianeta terra, chiamandolo Adam Kadmon. Questo caso è nel registro UFO Geheimnisse & NUFORIC citato nel libro HUMANOID SIGHTING REPORTS 1000-2007 del ricercatore Albert Rosales.

Andromediani dalla pelle rossastra

Sixto Paz Wells (ufologo contattato) indica di avere contatti con esseri di Andromeda che hanno un aspetto simile a quello umano, alti 1,85 metri senza capelli, occhi piccoli e colore della pelle rossastra.

Anno 1979, Porto Rico, Barrio Cantagallo Juncos. Molte entità umanoidi apparvero davanti a una giovane donna nella sua residenza, affermando di provenire dalla Galassia di Andromeda. Gli esseri sono stati descritti come alti sei piedi (1,80 metri) con braccia corte, pelle rosa e abbondanti capelli neri, che indossavano abiti metallici in stile militare con un’ampia cintura nera e stivali neri. Il testimone è stato preso da un UFO metallico circolare con una ‘H’ luminosa su uno dei suoi lati. Dove sarebbe stato trasferito in una base sottomarina vicino all’isola di Porto Rico. Questo caso è nel registro di Jorge Martín citato nel libro HUMANOID SIGHTING REPORTS 1000-2007 dell’investigatore Albert Rosales.