La credenza che il venerdì 17 porti sfortuna è diffusa in molte culture, ma la sua origine non è universalmente chiara. In molte parti del mondo, il venerdì 13 è considerato un giorno sfortunato, mentre in altre il venerdì 17 è visto come portatore di sfortuna.

In alcuni paesi di lingua spagnola e italiana, il venerdì 17 è associato alla sfortuna, mentre in altri contesti culturali non ha alcun significato particolare.

Insomma, la credenza nella sfortuna del venerdì 17 è principalmente basata su superstizioni e credenze popolari, e non ci sono prove concrete che supportino questa convinzione. Tuttavia, per alcune persone, queste credenze hanno un impatto sul loro comportamento e sulle loro decisioni.

Esistono Eventi Catastrofici occorsi di Venerdì 17?

Sì, ci sono stati eventi catastrofici che sono accaduti in un venerdì 17 nel corso della storia, ma la correlazione tra questi eventi e la data stessa è principalmente casuale e non indica una qualche sorta di influenza mistica o sfortuna associata al giorno.

Ad esempio, uno degli eventi più noti accaduti in un venerdì 17 è il crollo del mercato azionario statunitense avvenuto il 17 ottobre 1987, noto come “Black Monday“. Inoltre, il terremoto di Northridge del 17 gennaio 1994 in California e il crollo del ponte di Tacoma il 17 novembre 1940 sono altri esempi di eventi catastrofici che si sono verificati in un venerdì 17.

Tuttavia, è importante sottolineare che non vi è alcuna prova scientifica che collega questi eventi catastrofici alla data stessa. Si tratta semplicemente di coincidenze temporali e non indicano alcuna correlazione causale tra la data e la catastrofe. La percezione della sfortuna del venerdì 17 è più spesso basata su credenze popolari e superstizioni anziché su fatti concreti.

La superstizione legata al venerdì 17

La superstizione legata al venerdì 17 ha radici culturali profonde in molte parti del mondo, sebbene la sua origine precisa sia difficile da tracciare. Esaminiamo alcuni dei motivi dietro questa credenza diffusa:

Origini religiose e culturali: Alcune teorie suggeriscono che la superstizione intorno al venerdì 17 possa derivare dalla tradizione cristiana. Il Venerdì Santo è il giorno della crocifissione di Gesù Cristo, un giorno di tristezza e morte nella cristianità. Unendo questo significato al numero 17, che in alcune culture è considerato sfortunato, potrebbe aver alimentato la superstizione. Numerologia: In alcune culture, il numero 17 è considerato sfortunato per ragioni numerologiche. Ad esempio, in alcune tradizioni della numerologia cabalistica e in altri sistemi di credenze esoteriche, il numero 17 può essere associato a elementi negativi o a situazioni problematiche. Eventi storici: Eventi storici particolarmente tragici accaduti in un venerdì 17 potrebbero aver contribuito a rafforzare questa superstizione. Anche se non ci sono prove concrete che dimostrino una correlazione tra questi eventi e la data stessa, la memoria collettiva può influenzare la percezione della sfortuna. Influenza dei media e della cultura popolare: Film, libri e altri media spesso sfruttano le superstizioni per creare suspense e intrattenimento. La rappresentazione del venerdì 17 come giorno sfortunato in opere di fiction può contribuire a mantenere viva questa credenza nella società. Trasmissione culturale: La superstizione può essere trasmessa attraverso generazioni e influenzata dalla famiglia, dagli amici e dalla comunità. Se una persona cresce sentendo che il venerdì 17 è un giorno sfortunato, è probabile che adotti la stessa convinzione.

Nonostante la mancanza di prove empiriche, la superstizione del venerdì 17 persiste in molte parti del mondo e può influenzare il comportamento delle persone, ad esempio evitando di fare determinate azioni o prendere decisioni importanti in quel giorno. In definitiva, è una questione di credenza personale e cultura.