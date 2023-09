Gli esseri umani attraversano diverse fasi della nostra vita, dalla fase postpartum, all’infanzia, alla pubertà, alla giovinezza, all’età adulta e alla vecchiaia. Durante questi periodi sperimentiamo molti cambiamenti ormonali e fisici che si manifesteranno nel nostro aspetto, energia e persino nel nostro aroma personale.

Una corretta cura del nostro corpo ci permetterà di mantenere una buona salute, avere un aroma pulito e un aspetto impeccabile.

Tuttavia, man mano che cresciamo, i cambiamenti nel nostro corpo possono farci iniziare a sentire l’odore di “vecchio” ad un certo punto della nostra vita, un processo dal quale non possiamo sfuggire facilmente, poiché è una fase che non possiamo evitare.

Oggi vi parleremo della molecola 2-nonenale che provoca questo aroma non così gradevole e a quale età inizia questo processo nel vostro corpo in modo che possiate prendere precauzioni.

Cosa sappiamo della molecola 2-nonenale?

Il 2-nonenale è una molecola organica che appartiene alla famiglia delle aldeidi. Il suo nome chimico completo è “2-nonenale” e la sua formula molecolare è C9H16O. La struttura chimica del 2-nonenale è caratterizzata da una catena alifatica di nove atomi di carbonio con un gruppo funzionale aldeidico (CHO) all’estremità della catena. La sua struttura chimica è rappresentata come segue: CH3-(CH2)7-CHO

A che età inizi a “profumare” come un vecchio?

Secondo i dati pubblicati sulla rivista Journal Plos One, gli scienziati hanno rivelato che l’odore degli anziani inizia all’età di 30 anni ed è dovuto principalmente a due molecole che sono composti organici volatili (COV) come l’acido 2-nonenale e

isovalerico. Quel caratteristicoè prodotto dallada parte dei batteri nel tessuto cutaneo.

Nella cultura giapponese questo aroma ha il nome “Kareishu” a causa del 2-nonenale, che comincia a farsi notare dopo i 30 anni ed è l’odore caratteristico delle persone anziane. È generato dalla degradazione ossidativa degli acidi grassi insaturi, influisce anche sull’equilibrio e sulla rigenerazione epidermica.

Caratteristiche importanti e usi notevoli del 2-nonenale

Sebbene questo aroma nell’uomo non sia del tutto gradevole, la molecola ha diverse applicazioni interessanti, che condividiamo con voi di seguito:

Aroma e sapore: il 2-nonenal è noto per il suo aroma e sapore caratteristici. Viene comunemente descritto come un composto con odore di nocciola e note di olio rancido. Questo aroma e sapore sono stati identificati in vari alimenti e oli ed è una delle molecole responsabili di conferire ad alcuni alimenti il ​​loro caratteristico profilo aromatico.

Reazioni di ossidazione: il 2-nonenale è suscettibile all’ossidazione, il che significa che può reagire con l’ossigeno presente nell’aria e cambiare aroma e sapore nel tempo. Ciò è particolarmente importante nell’industria alimentare, dove l’irrancidimento di oli e grassi può rappresentare un problema a causa della formazione di composti come il 2-nonenale.

Ricerca scientifica: il 2-nonenale è stato oggetto di ricerca anche nel campo della scienza sensoriale e della chimica degli aromi e dei sapori. La sua presenza e il contributo all’aroma e al sapore degli alimenti sono stati studiati in relazione alla percezione sensoriale e alla qualità del cibo.

Applicazioni in profumeria e fragranze: grazie al suo aroma caratteristico, il 2-nonenale viene utilizzato nell’industria della profumeria e delle fragranze per aggiungere note olfattive specifiche a vari prodotti, come profumi e colonie.

È importante sottolineare che il 2-nonenale è solo uno dei tanti composti chimici che contribuiscono all’aroma e al sapore dei cibi e delle fragranze. La sua presenza e concentrazione in un prodotto possono variare a seconda della fonte e della lavorazione. In generale, la conoscenza di molecole come il 2-nonenale è essenziale nella scienza dell’alimentazione, nella chimica degli aromi e delle fragranze e in altre discipline legate alla chimica organica e alla chimica sensoriale.