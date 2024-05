Da secoli, archeologi e studiosi si sono interrogati sul motivo per cui le imponenti piramidi d’Egitto siano state erette in una stretta fascia desertica del Sahara. Ora, un gruppo di scienziati guidato dalla professoressa Eman Ghoneim dell’Università della Carolina del Nord sembra aver scoperto la chiave per risolvere questo antico mistero.

Un Antico Enigma Svelato: La Rama Fluviale Ahramat e le Piramidi d’Egitto

L’Enigma delle Piramidi e delle Vie Fluviali

Per lungo tempo si è ipotizzato se gli antichi egizi abbiano utilizzato vie fluviali per la costruzione dei loro monumenti, dato il ruolo cruciale che il Nilo aveva nella vita e nella cultura dell’antico Egitto. Tuttavia, fino a poco tempo fa, non erano state trovate prove definitive dell’esistenza di tali vie sul lato occidentale della valle del Nilo, dove si trovano le più grandi e famose piramidi del paese.

La professoressa Ghoneim e il suo team hanno affrontato questo enigma utilizzando un approccio multidisciplinare che combinava immagini satellitari, dati geofisici e analisi del suolo profondo. Quello che hanno trovato è stato sorprendente.

La Scoperta della Rama Fluviale Ahramat

In uno studio recente pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, i ricercatori hanno documentato la scoperta di un antico ramo del fiume Nilo, ora estinto, che si estendeva lungo la regione dove si trovano le più grandi piramidi d’Egitto. Questo canale, che Ghoneim e il suo team hanno proposto di chiamare “Ahramat”, scorreva vicino a più di 30 piramidi, incluse l’iconica Grande Piramide di Giza.

Secondo i dati raccolti, la rama fluviale Ahramat aveva una lunghezza di circa 64 chilometri e una larghezza paragonabile a quella del Nilo attuale. Inoltre, la sua vicinanza a tutte le piramidi nella regione suggerisce che abbia svolto un ruolo cruciale nel trasporto di materiali e lavoratori durante la costruzione di questi monumenti monumentali.

Implicazioni Storiche e Archeologiche

La scoperta della rama fluviale Ahramat getta luce su vari aspetti importanti della storia e dell’archeologia dell’antico Egitto. In primo luogo, suggerisce che le piramidi siano state costruite nella loro posizione attuale a causa della convenienza logistica fornita da questa via fluviale estinta.

Inoltre, il fatto che molte delle piramidi fossero collegate da strade che terminavano sulle rive della rama fluviale indica che l’acqua abbia svolto un ruolo vitale nella pianificazione e nella costruzione di questi monumenti.

Conclusioni e Prospettive Future

In ultima analisi, la scoperta della rama fluviale Ahramat offre una spiegazione convincente su perché le più grandi piramidi d’Egitto siano raggruppate in una stretta e inospitale fascia desertica del Sahara. Questo ritrovamento non solo ha implicazioni significative per la nostra comprensione dell’antica ingegneria egizia, ma sottolinea anche l’importanza di utilizzare approcci interdisciplinari per risolvere misteri storici.

Man mano che proseguono le ricerche sul ruolo dell’acqua nella costruzione e nello sviluppo dell’antico Egitto, è probabile che emergeranno nuove scoperte che gettano luce sulla affascinante storia di questa antica civiltà.

Foto di copertina: Andrea Tosi di PostBreve.com con IA Bing.