L’enigma di Gunung Padang in Indonesia ha catturato l’attenzione della comunità archeologica globale. La notizia è che un gruppo di ricercatori ha fatto una scoperta archeologica che mette in discussione la cronologia consolidata delle grandi costruzioni megalitiche. I ricercatori hanno scoperto che quello che un tempo era considerato un tumulo naturale è, in realtà, una piramide che sprofonda di circa 30 metri in una collina di roccia vulcanica, ridefinendo la nostra comprensione delle capacità delle società preistoriche.

L’ultima era glaciale

La storia di Gunung Padang risale alla sua riscoperta nel XIX secolo, quando i pilastri di pietra sulla sua sommità attirarono per la prima volta l’attenzione degli esploratori olandesi. Tuttavia, è solo di recente che la datazione al radiocarbonio ha rivelato la vera età di questa struttura, immergendoci in una narrazione che si estende migliaia di anni prima della nostra era, fino alle profondità del Paleolitico.

La struttura megalitica, che si trova a più di 30 metri di profondità, è stata datata tra 16 mila e 27 mila anni fa, durante l’ultima era glaciale.

La grandezza della piramide suggerisce una costruzione che è stata realizzata in fasi complesse e sofisticate, dispiegando una visione architettonica che va oltre le capacità tradizionalmente attribuite alle società di cacciatori-raccoglitori.

Questo meticoloso processo di costruzione coinvolge non solo conoscenze avanzate ma anche una pianificazione dettagliata e risorse considerevoli, rivelando l’ingegneria e l’organizzazione sociale dei nostri antenati molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

L’antichità attribuita a Gunung Padang la posiziona come potenzialmente più antica di Stonehenge e delle piramidi di Giza, sollevando interrogativi sulla diffusione dell’architettura megalitica e sull’evoluzione delle prime civiltà. Se queste date fossero valide, la piramide non solo precederebbe questi monumenti iconici, ma sarebbe anche stata contemporanea ad altre culture ancora da scoprire, forse extraterrestri…

Tuttavia, il consenso sull’antichità e sull’origine di Gunung Padang non è unanime. Alcuni scienziati sono scettici sul fatto che una struttura di tale portata possa essere stata eretta da società che non avevano ancora sviluppato l’agricoltura o sistemi complessi di organizzazione sociale. Questa discrepanza riflette il dibattito in corso all’interno della comunità archeologica e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per comprendere appieno il contesto e la costruzione della piramide.

Nel frattempo, le stime dell’età della struttura variano considerevolmente, con un range compreso tra il 25000 e il 14000 a.C. Questi dati, presentati in una ricerca pubblicata su Archeological Prospection, promettono di trasformare radicalmente la nostra percezione della storia della civiltà umana e suggeriscono che le civiltà antiche avrebbero potuto essere più avanzate di quanto tradizionalmente si presumesse.