Vedere Monza-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile domenica 18 settembre 2022 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La sfida all’U-Power Stadium di Monza è valida per la 7a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23.

Filip Kostic ha fornito un assist nelle ultime due partite di campionato e l’ultimo giocatore della Juventus a riuscirci per tre gare di fila in Serie A è stato Juan Cuadrado nel luglio 2020, l’ultimo a farlo al suo primo anno in bianconero, invece, Cristiano Ronaldo nel febbraio 2019.

Una decisione molto controversa del VAR è costata alla Juventus la possibilità di ottenere una vittoria clamorosa in rimonta contro la Salernitana nell’ultima partita di Serie A (2-2), ed ha portato a una rissa in campo che ha portato all’espulsione diretta per Juan Cuadrado e per l’allenatore Massimiliano Allegri.Una Juventus impoverita viaggia ora a Monza dovendo fare a meno anche di Arkadiusz Milik, che ironia della sorte ha ricevuto il secondo cartellino giallo per i festeggiamenti a torso nudo dopo avere segnato il ‘gol della vittoria’ che è poi stato annullato appunto dal VAR per una posizione di fuorigioco di Bonucci, poi smentita da ulteriori immagini non pervenute al VAR e che mostravano Candreva tenerlo in gioco.

Monza-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Gianluca Caprari ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, ma nessuno nelle ultime tre sfide contro i bianconeri; l’attaccante del Monza è a secco di reti da nove presenze nel massimo campionato e non fa peggio dal settembre 2021, quando arrivò a quota 13.

Il tecnico della Juve Allegri alla vigilia ha dichiarato: “Alex Sandro, Locatelli e Rabiot out? Sì, quello sicuramente, non saranno convocati. Abbiamo un po’ di ragazzotti che portano positività. Domani Szczesny è a disposizione, non al 100% perché ha ancora un fastidio al piede e gioca Perin. Di Maria domani rientrerà dal primo minuto, devo valutare se far giocare Kean o Kostic. Domani è bella da giocare, ritrovo il mio carissimo amico Adriano Galliani e il presidente. Han fatto una cosa straordinaria riportando il Monza in Serie A. Per noi ci sono tre punti da prendere per passare una buona sosta”.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer, Caprari. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Alessandro, A Ranocchia.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio; McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri (squalificato). Squalificati: Cuadrado, Milik. Indisponibili: Rabiot, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Akè, Locatelli.

Monza-Juventus in TV



Monza-Juventus in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Monza-Juventus Streaming Gratis



Monza-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Monza-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Monza-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Monza-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.