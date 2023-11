Vedere Real Madrid-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Il Napoli si prepara a giocare contro il Real Madrid nella quinta giornata del Gruppo C (fase a gironi) della Champions League. Mentre il Real Madrid è già qualificato, il Napoli cerca punti per passare il turno.

Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le partite finora, mentre il Napoli ha accumulato 7 punti. La classifica attuale è: Real Madrid 12 punti, Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1. Di seguito formazioni e info per vedere Real Madrid-Napoli Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Real Madrid-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Kroos, Ceballos; Brahim Diaz, Bellingham, Joselu. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione in panchina: Fran Gonzalez, Canizares, Carvajal, Rudiger, Mendy, Martin, Paz, Theo, Rodrygo, Gonzalo. Indisponibili: Guler, Camavinga, Courtois, Kepa, Militao, Modric, Tchouameni, Vinicius. Squalificati: nessuno. Diffidati: Camavinga.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Meret, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier-Rahmouni. Quarto ufficiale: Stinat. Var: Brisard. Ass. Var: Van Boekel (Olanda).

Real Madrid-Napoli in TV



Real Madrid-Napoli in tv in esclusiva con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 29 novembre 2023.

Brahim Díaz ha segnato il primo goal per il Real Madrid contro il Braga, contribuendo alla vittoria per 3-0. Ha avuto altre opportunità questa stagione e ha segnato due goal nelle partite casalinghe prima del primo tempo.

Real Madrid-Napoli Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Real Madrid-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet. In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l’app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato un mese gratis di prova. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nel caso in cui il Napoli abbia bisogno di una risposta nel finale, Eljif Elmas potrebbe essere la scelta giusta, poiché ha segnato due goal dopo il 75° minuto nelle ultime quattro partite della sua squadra.

Il Napoli ha perso cinque punti in questa Champions League, risultando tra le squadre con il maggior numero di punti persi dopo aver ottenuto un vantaggio nel punteggio. Solo il Manchester United e il Royal Antwerp hanno perso più punti (sei) in queste situazioni.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.