Vedere Napoli-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’Inter si prepara ad affrontare il Napoli dopo aver pareggiato contro la Juventus e il Benfica. Entrambe le squadre sono in buona forma, con l’Inter in testa alla classifica e il Napoli che ha appena ottenuto una vittoria preziosa contro l’Atalanta. Le due squadre si sono affrontate diverse volte negli ultimi anni, con l’Inter che ha vinto la maggior parte delle partite. Tuttavia, il Napoli è stato molto forte quando ha giocato in casa contro l’Inter. Di seguito formazioni e info per vedere Napoli-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: la squadra che giocava in trasferta in quel momento ha vinto solo uno degli ultimi 12 scontri diretti tra Napoli ed Inter in Serie A (con quell’unica occasione quando l’Inter vinse a Napoli a gennaio 2020).

Napoli-Inter Streaming Live, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Mazzarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Pavard.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia, al VAR Valerio Marini.

Napoli-Inter Live in TV

Il match tra Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini. Sotto la gestione di Walter Mazzarri, il Napoli ha vinto ben nove delle ultime 11 gare di Serie A (1N, 1P), tra cui un successo contro l’Inter per 3-1, il 5 maggio 2013 al Maradona; il tecnico dei partenopei ha all’attivo 49 panchine con i nerazzurri nella competizione (19V, 19N, 11P), tra il 2013 e il 2014.

Napoli-Inter Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Piotr Zielinski ha realizzato tre gol contro l’Inter in campionato, solo contro Milan e Udinese (quattro) ha segnato più reti in Serie A; il centrocampista del Napoli in generale ha all’attivo ben sei marcature in match casalinghi contro le milanesi in Serie A, ma nessuna negli ultimi nove incroci. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

L’ultimo incontro tra le due squadre, nel maggio 2023, è terminato con una vittoria del Napoli per 3-1, con gol di Zambo Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano per i padroni di casa e gol di Lukaku per l’Inter.

Dove vedere la partita Napoli-Inter Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Napoli-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Lautaro Martínez (34) e Victor Osimhen (32) sono i due giocatori che hanno segnato più reti in Serie A dall’inizio della scorsa stagione; nello stesso periodo nei cinque grandi campionati europei sono preceduti solo da Erling Haaland (50), Harry Kane (48) e Kylian Mbappé (43). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.