Le navi da crociera rappresentano un’industria in continua crescita, con milioni di passeggeri che solcano i mari ogni anno alla ricerca di avventure e relax. Tuttavia, dietro il lusso e lo sfarzo di queste imbarcazioni si nasconde un impatto ambientale significativo che spesso viene sottovalutato.

Secondo il Sole24Ore, nei prossimi cinque anni, il settore delle crociere vedrà un notevole sviluppo con l’investimento di 34 miliardi di euro per il lancio di 55 nuove navi, equivalenti a 121 mila posti letto aggiuntivi. La maggior parte di queste, 52 per l’esattezza, saranno costruite in Europa, investendo 33,1 miliardi di euro e portando 116mila nuovi posti letto. Di queste, quasi la metà, ovvero 25 navi da crociera, verranno realizzate in Italia, rappresentando un investimento di quasi 20 miliardi di euro nel prossimo quinquennio. Queste cifre sono state divulgate da Pierfrancesco Vago, chairman di Clia Europe e executive chairman di Msc Crociere, in occasione dell’inaugurazione della Clia Cruise Week a Genova.

Quanto inquinano le navi da crociera

Le navi da crociera sono tra i principali inquinanti dei mari, emettendo grandi quantità di sostanze nocive nell’aria e nelle acque. Gli enormi motori diesel utilizzati per la propulsione generano emissioni di ossidi di zolfo e azoto, contribuendo all’effetto serra e all’acidificazione degli oceani. Inoltre, lo smaltimento dei rifiuti e lo scarico delle acque reflue rappresentano una minaccia per gli ecosistemi marini.

L’inquinamento provocato dalle navi da crociera è divenuto una questione allarmante, poiché ha raggiunto livelli superiori al periodo pre-pandemia, annullando i progressi ambientali compiuti negli ultimi anni. Ciò ha portato l’Italia a essere classificata come la nazione più inquinata d’Europa in termini di inquinamento generato dal turismo marittimo di lusso. Secondo un recente rapporto della European Federation for Transport and Environment (T&E), nonostante l’introduzione di normative più severe da parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale sul tenore di zolfo nei carburanti, nel 2022, le 218 navi da crociera europee hanno visto incrementare le loro emissioni di sostanze inquinanti, quali ossidi di zolfo (+9%), ossidi di azoto (+18%) e particelle PM2.5 (+25%). Questo aumento dell’inquinamento è attribuibile all’accresciuto numero di navi, al maggiore tempo trascorso nelle aree portuali e all’aumento di carburante impiegato, con le navi da crociera che sono risultate avere emesso un quantitativo di ossidi di zolfo superiore a quello prodotto da oltre un miliardo di automobili, circa 4,4 volte il totale delle auto in Europa.

Quando fatturano le compagnie

Nonostante l’impatto ambientale delle navi da crociera sia ormai ben documentato, molte compagnie continuano a prioritizzare il profitto sulle pratiche sostenibili. I costi associati all’adozione di tecnologie più pulite e al rispetto di normative ambientali più stringenti vengono spesso trascurati a vantaggio della redditività a breve termine. Ciò solleva interrogativi sulla responsabilità delle compagnie nel ridurre l’inquinamento marino.

Nonostante le preoccupazioni ambientali legate all’inquinamento generato dalle navi da crociera, MSC ha segnato un anno record nel 2023, dimostrando come il settore della crocieristica possa ancora registrare una forte crescita. Leonardo Massa, Vice President per l’Europa Meridionale di MSC, ha evidenziato come l’azienda abbia raddoppiato il proprio giro d’affari rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,5 miliardi di euro. Questo successo si inserisce in un contesto più ampio, con il gruppo MSC che conta un fatturato di circa 100 miliardi di euro nel 2023 e gestisce il 23% dei container a livello globale. MSC attribuisce il suo successo alla capacità di creare domanda, come dimostrato dall’innovativa offerta di crociere nel Mediterraneo durante l’inverno, superando le sfide poste dai limitati cantieri navali capaci di costruire unità da crociera.

Conclusione

L’inquinamento delle navi da crociera rappresenta una sfida urgente che richiede azioni concrete da parte delle compagnie di navigazione, dei governi e dei consumatori. È essenziale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di optare per soluzioni sostenibili nel settore delle crociere e spingere le aziende a investire in tecnologie eco-friendly. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo preservare i nostri mari e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Nonostante l'evidente impatto ambientale, il fascino delle crociere non sembra diminuire tra i consumatori, attratti dalla varietà di intrattenimenti offerti a bordo. Le navi da crociera sono vere e proprie città galleggianti dove ogni desiderio può diventare realtà: dagli impianti sportivi, alle piste da ballo, fino alle cene di gala e alle emozionanti serate nei casinò. Questa capacità di offrire un'ampia gamma di attività ricreative è uno dei fattori che continua a stimolare l'interesse dei consumatori verso questo tipo di esperienza di viaggio, nonostante la crescente consapevolezza delle questioni ambientali.