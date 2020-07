AVVISTAMENTI UFO – UFO o velivolo Top Secret, magari di matrice sperimentale? Le Immagini provenienti dalla Gran Bretagna fanno il paio con quelle apparse alcuni anni or sono negli Stati Uniti d’America. Un trasporto su strada piuttosto inconsueto, soprattutto per le caratteristiche dell’oggetto, coperto da un telo.

Di certo, la forma perfettamente circolare del presunto velivolo accende la fantasia degli appassionati di UFO Sightings. Il precedente americano si riferiva probabilmente all’X-47b, un innovativo aereo militare il cui design ricordava in effetti la forma di un disco volante.

In Gran Bretagna è avvenuto qualcosa di simile? Nelle vicinanze del luogo dove è stata effettuata la ripresa video, in Cornovaglia, vi sarebbe in effetti una base militare dell’aviazione britannica. Circostanza che alimenterebbe ulteriormente il mistero e le ipotesi. Il Video presente su YouTube.