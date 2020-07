Lazio Juventus in diretta streaming si gioca oggi lunedì 20 luglio 2020, con inizio alle ore 21:45 italiane. Partita valida come chiusura della 34a giornata di Serie A di calcio. La sfida tra Juventus e Lazio allo Stadium di Torino può riaprire la corsa per lo Scudetto 2020 quando mancano solamente 5 giornate al termine del campionato (compresa il turno odierno). Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi , mentre la Lazio non potrà contare su Patric nonostante la riduzione della squalifica.

Dove vedere Lazio Juventus Streaming Gratis.

Si potrà vedere la partita in diretta Lazio Juventus streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non sarà trasmessa in chiaro diretta tv e nemmeno su DAZN.

Lazio Juventus sarà disponibile in live streaming su SkyGo. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Lazio Juventus, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Lazio Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Correa, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Radu, Luis Alberto, Jony.