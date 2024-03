Nel giorno di giovedì 14 marzo 2024 alle 4:06, si è verificato un sisma di magnitudo 5,5 in Montenegro, vicino al confine con la Bosnia ed Erzegovina. Il sisma è avvenuto a una profondità ipocentrale di 10 km in una zona montagnosa. Il terremoto è stato avvertito su una vasta area a causa della sua magnitudo, incluso in Italia. Le segnalazioni di chi ha sentito il terremoto hanno fatto si che dopo circa un’ora dall’evento INGV Terremoti ha ricevuto circa un centinaio di segnalazioni: i luoghi più colpiti sono principalmente la Puglia e la Basilicata.

Il sisma si è verificato nella regione del sistema dinarico, dove i Balcani (sulla placca Euroasiatica) si sovrappongono alla microplacca Adriatica con un movimento NW-SO. Nell’area sono presenti diverse strutture tettoniche parallele tra loro orientate NO-SE, che si dirigono verso NE e sono legate al raccorciamento crostale in atto nella zona.

Storicamente, i terremoti più forti dell’area si sono verificati lungo la costa. Il 6 aprile 1667 un sisma di magnitudo stimata pari a 6,4 ha colpito la costa dalmata e in particolare la città di Dubrovnik (all’epoca parte della Repubblica di Venezia e chiamata Ragusa) che venne distrutta.