Torna l'ora solare, questa notte alle 3 si cambia orario

CAMBIO ORARIO – Lancette indietro di un’ora stanotte alle 3 am: le lancette degli orologi saranno spostate sulle 2:00. In questo modo saluteremo l’ora legale per tornare all’ora solare.

Molti italiani continuano a chiedere che non ci sia più il cambio d’orario e qche quindi si resti all’ora estiva, visto che in 7 mesi ha fatto risparmiare 190 mln di euro in Italia e ridotto le emissioni di CO2 di 200 mila tonnellate grazie al minor consumo energetico. A questo scopo la Società italiana di medicina ambientale e Consumerismo No profit hanno raccolto 265 mila firme. Secondo Terna, inoltre, dal 2004 al 2022 il minor consumo di elettricità con l’ora legale è stato di circa 10,9 mld di kWh, per un risparmio di circa 2 mld di euro.

Farà buio prima ma al mattino ci sarà più luce. La giornata di domenica durerà 25 ore, e si potrà dormire un’ora in più. La stagione invernale finirà il 26 marzo 2023, quando si tornerà all’ora legale.