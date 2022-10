Gran Premio USA 2022 di Formula 1 in streaming gratis. Sarà il neo campione del mondo Max Verstappen a partire in pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 2022 che si corre con partenza gara programmata per oggi domenica 30 ottobre alle ore 21 italiane.

sulla piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 HD eper gli abbonati con SkyGo.

Sul circuito dell’Hermanos Rodriguez di Città del Messico “Mad Max” gira in 1’17″775 e precede le Mercedes di Russell (il più veloce nelle libere) e Hamilton (il 7 volte iridato era davanti a tutti in Q1 e Q2). Per Verstappen si tratta della prima volta come poleman qui in Messico ed ha vinto 3 Gp senza partire dalla prima posizione. Delusione in casa Ferrari: Sainz 5° a 576 millesimi, Leclerc (incidente nelle libere) 7° a 780 millesimi. L’altra Red Bull di Perez è quarta, tra le due Ferrari, 6° Bottas con l’Alfa Romeo.

Il Gran Premio del Messico in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e Sky Sport Uno. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite).