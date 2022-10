Un asteroide ‘potenzialmente pericoloso‘ scoperto di recente passerà relativamente vicino alla Terra giusto in tempo per Halloween. Secondo quanto riferito dalla NASA, l’asteroide, chiamato 2022 RM4, ha un diametro stimato compreso tra 330 e 740 metri, appena sotto l’altezza del grattacielo Burj Khalifa di Dubai, alto 828 metri, attualmente la struttura più alta del mondo.

Al suo massimo avvicinamento il 1° novembre, l’asteroide di Halloween sarà a circa 2,3 milioni di chilometri dalla Terra, circa sei volte la distanza media tra la Luna e il nostro pianeta. Per gli standard cosmici, questa è una distanza molto vicina.

Asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on Tuesday. This is very close for an asteroid this size. Possibly as large as 740 meters, it is much larger than the ~50 meter asteroid that created Meteor Crater in Arizona. #2022RM4https://t.co/l1VN9Tt2Ar pic.twitter.com/UtRs5IvMUq — Tony Dunn (@tony873004) October 30, 2022

La NASA chiama qualsiasi oggetto spaziale entro 120 milioni di miglia dalla Terra un Oggetto Near-Earth (oggetto vicino) e qualsiasi corpo di grandi dimensioni entro 4,7 milioni di miglia ‘potenzialmente pericoloso’, secondo Live Science. Tuttavia, secondo l’agenzia spaziale, il nostro pianeta non corre il pericolo di una collisione apocalittica di un asteroide almeno per i prossimi 100 anni.

Il 26 settembre, la NASA ha completato con successo la prima collisione tra una sonda spaziale e un asteroide con l’obiettivo di testare il primo sistema di protezione planetaria (DART) in caso di un eventuale impatto di un corpo celeste contro la Terra.

Come parte del suo lavoro di prevenzione delle collisioni, più di 100 astronomi di 18 paesi, inclusi scienziati dell’agenzia spaziale, hanno partecipato l’anno scorso a un esercizio per la preparazione operativa della comunità internazionale per un ipotetico impatto di un asteroide.