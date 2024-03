La NASA ha identificato un asteroide chiamato 2007 FT3 che potrebbe colpire la Terra il 5 ottobre 2024, causando un’esplosione equivalente a 2,6 miliardi di tonnellate di TNT.

Finora, l’asteroide è stato avvistato solo 14 volte, il che lo rende un “asteroide perduto“. Tuttavia, le sue avvicinamenti alla Terra sono stati sufficienti per far sì che nel sistema d’allarme della NASA sia classificato come potenzialmente pericoloso.

La NASA, di fronte alla situazione, chiede calma. Il momento di maggiore pericolo per la Terra, riguardo a questo asteroide, è stato il 3 ottobre 2019. Il secondo posto, in termini di rischio, spetta alla data imminente.

Anche con questo, vale la pena dire che gli oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra (Near-Earth) non sono collisioni certe. Secondo la NASA, non ci sono minacce di impatto in nessun momento nei prossimi 100 anni.