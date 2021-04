Asteroide verso la Terra: simulazione impatto per test di difesa planetaria

Lo scenario di un disastro di tale portata come l’ipotetico impatto di un grande asteroide contro la Terra può essere difficile da prevedere, ma è proprio per questo che è necessario disporre di un piano nel caso in cui si presenti una tale sfida. Questo è il motivo per cui le istituzioni di diversi paesi stanno partecipando questa settimana a un’esercitazione per affrontare la minaccia di un oggetto fittizio che si avvicina al pianeta.

Durante la Planetary Defense Conference, tenutasi a Vienna (Austria), si intende scoprire se le attuali tecnologie, sistemi e istituzioni potrebbero far fronte alla crisi di un vero asteroide che minacciava la vita planetaria. Agenzie come la NASA e l’ESA partecipano a questo esercizio di simulazione.

Leggi anche > Impatto Asteroide: frammento di Nibiru colpirà la Terra provocando enormi Tsunami.

L’ipotetica minaccia è stata per il momento localizzata in un asteroide, il cosiddetto 2021 PDC, scoperto il 19 aprile dagli astronomi alle Hawaii. L’oggetto è a 57 milioni di chilometri di distanza e il suo avvicinamento più vicino alla Terra avverrà il 20 ottobre 2021, in soli sei mesi. Sebbene inizialmente la probabilità di impatto fosse bassa, con il passare del tempo si è ritenuto che aumentasse.

Quando è stato stabilito che c’era una possibilità di impatto relativamente alta, gli specialisti hanno iniziato a pensare a come mitigare il problema, ma hanno concluso che il tempo per agire era troppo breve. In questo contesto, sostengono che deve essere data particolare importanza ai sistemi di diagnosi precoce.

“Ogni volta che partecipiamo a un esercizio di questa natura, impariamo di più su chi sono gli attori chiave in un evento disastroso, chi ha bisogno di sapere quali informazioni e quando”, ha detto Lindley Johnson, NASA Planetary Defense Officer. Gli esercizi hanno anche lo scopo di potenziare la tanto attesa missione Double Asteroid Redirection (DART), prevista per il 2022, che dovrebbe essere la prima vera dimostrazione della tecnologia di deflessione degli asteroidi.