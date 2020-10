Quando finisce l’ora legale? Quando è il cambio dell’orario invernale in Italia? È la domanda che d’ora in poi si cerca sui social. Qui ti diamo la risposta e ti diciamo se dovresti impostare l’orologio avanti o indietro di un’ora.

Il ritorno all’ora solare 2020 durerà circa sei mesi. L’obiettivo principale dell’orario estivo che sta per concludersi è sfruttare la luce naturale per svolgere le nostre attività quotidiane. L’ora legale termina infatti alle 03:00 di domenica 25 ottobre, momento in cui inizierà l’orario invernale e che terminerà nell’aprile 2021. Cosa che potrebbe essere anche abolita se l’Italia decide di aderire all’iniziativa.

Imposto l’orologio avanti o indietro nel periodo invernale?

Il 25 ottobre dovrai riportare il tuo orologio indietro di un’ora, cioè alle 03:00 dovrai passare all’02:00, quindi la giornata di domenica durerà un’ora in più del normale.

Cambio di orario: origine e storia

Ti consigliamo di effettuare il cambiamento all’ ora solare dal momento in cui vai a dormire, in modo che non appena ti svegli avrai già i tuoi orologi all’ora corretta. Il cambio di orario in Italia è in vigore da tanti anni per sfruttare il risparmio energetico

L’entomologo neozelandese George Hudson fu il primo a proporre formalmente un cambio di orario. Nel 1895, l’hobbista di insetti presentò un saggio alla Wellington Philosophical Society per fare un turno di due ore per fare un uso migliore della luce solare.

Come lui, c’erano altri in Inghilterra e in America che chiedevano qualcosa di simile, ma fu solo anni dopo che il modello fu adottato. La prima città ad adottare il cambio di orario fu Port Arthur, Ontario nel 1908 e l’Impero tedesco fu il primo stato-nazione ad adottare questa misura durante la prima guerra mondiale.

Il 30 aprile 1916, chiese che gli orologi fossero avanzati come misura di risparmio di carbonio che sarebbe servita in guerra invece che nell’illuminazione. Durante questo periodo, la misura era temporanea. Nella seconda guerra mondiale, il cambio di orario è stato nuovamente adottato per essere una forma di risparmio energetico.

Così, è stato il modo in cui diversi paesi in tutto il mondo hanno iniziato a seguire le orme delle potenze e alla fine è rimasto come misura permanente. In Italia, l’ora legale nacque come misura di guerra nel 1916, tramite il decreto legislativo luogotenenziale n. 631 del 25 maggio che andò a modificare il precedente Regio Decreto n. 490 del 10 agosto 1893 relativo al meccanismo di calcolo dell’ora in vigore nel paese, rimanendo in uso fino al 1920.