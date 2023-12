Un senzatetto seduto a terra con i suoi pochi beni viene infastidito da una guardia che cerca di bagnare il suo sacco a pelo con un panno pieno d’acqua e sapone. Il senzatetto si lamenta con McDonald’s, chiedendo se sia accettabile un tale comportamento. Dopo la denuncia, le guardie coinvolte sono state rimosse permanentemente e il ristorante ha sottolineato l’importanza di trattare tutti con rispetto, inclusi i più vulnerabili.

L’incidente è avvenuto sabato sera, 9 dicembre, lo stesso giorno in cui è stata emessa un’allerta meteo a Londra per il freddo e il forte vento.

L’intervento di McDonald’s è avvenuto domenica mattina, poche ore dopo la denuncia:

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7

— Damon Evans (@damocrat) December 9, 2023