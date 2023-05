UFO VIDEO LUNA – Il video di TikTok, pubblicato dall’utente Larry Loo con il titolo “Che cosa è questo oggetto vicino alla luna?” ha più di 4,6 milioni di mi piace e 100.000 commenti. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che il tiktoker si descriveva come “un artista di grafica al computer” nella sua biografia prima che la descrizione fosse rimossa. Il video in questione si è diffuso rapidamente su tutti i social network, dove molti internauti hanno speculato sugli oggetti e molti hanno suggerito che fosse una “stazione spaziale” utilizzata dagli extraterrestri.

Anche se un’altra teoria è che la luna non sia realmente un satellite naturale, ma piuttosto artificiale. Nel 1968, quando l’Apollo VIII si spostò in orbita intorno alla Luna, gli astronauti osservarono un oggetto colossale di origine extraterrestre, che poi scomparve nell’orbita successiva.

Naturalmente, le fotografie furono scattate, ma non furono mai accessibili al pubblico. Quasi tutte le missioni sulla Luna hanno avuto incontri con oggetti extraterrestri o avvistamenti UFO, senza contare la scoperta di molte basi di origine extraterrestre sulla superficie della

Luna.

Lasciando da parte le teorie sull’origine della luna, molte persone si chiedono: perché la Luna mantiene sempre il suo lato oscuro in modo continuo? Un lato della Luna che non si può mai vedere. Ci sono molti esperti che ritengono che ci siano dati sufficienti che indicano chiaramente che la natura della Luna ha uno scopo sinistro e svolge un ruolo nella manipolazione dell’evoluzione dell’essere umano.

Così, la Luna ha energie e codifiche (modelli di frequenza) che emanano dal presunto satellite naturale, causando cicli ormonali/menstruali non naturali nelle donne per produrre più figli, perdendo così il controllo su quando avere figli. Questo fa parte di un’agenda extraterrestre per mantenere un ampio stock di DNA per i loro esperimenti genetici. Infatti, la Luna non influisce solo sulle maree della Terra, ma anche sul sangue negli organismi viventi.

Per molte persone è chiaro, è come un computer elettromagnetico che può essere programmato in modo intelligente, come per influenzare il ciclo femminile e i nostri comportamenti che sono stati trasmessi da segnali extraterrestri per controllare il nostro DNA per eoni. E se a queste teorie aggiungiamo altre prove grafiche, allora viene naturale pensare che ci troviamo di fronte alla presenza di vita extraterrestre sulla Luna… o no?