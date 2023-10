Un team internazionale di fisici planetari guidato dall’Università di Oxford ha escluso l’impatto di un meteorite come fonte del più grande evento sismico mai registrato su Marte e ha suggerito che questo terremoto fosse il risultato di enormi forze tettoniche all’interno della crosta del pianeta rosso. Il terremoto (denominato “S1222a”) ha causato vibrazioni per almeno 6 ore ed è stato registrato dal lander InSight della NASA.

Nel maggio 2022, un forte terremoto ha scosso la superficie marziana. La sua magnitudo stimata era 4,7, cinque volte maggiore di quella del terremoto avvenuto nell’agosto 2021, la cui magnitudo era 4,2.

“Questo terremoto ha inviato forti onde sismiche che hanno viaggiato lungo la superficie di Marte“, ha detto il sismologo Doyeon Kim, che ha sottolineato che le “onde superficiali” osservate in seguito non solo hanno viaggiato dall’epicentro alla stazione di misurazione, ma hanno fatto il giro del pianeta “fino a tre volte”.

In precedenza era stato osservato che altri martemoti simili erano stati generati dall’impatto di meteoriti, quindi gli scienziati hanno iniziato a cercare un nuovo cratere che spiegasse questi segnali registrati. Tutte le missioni internazionali in orbita attorno a Marte hanno collaborato a questo progetto di ricerca durato più mesi.

Ogni gruppo ha esaminato i dati satellitari per cercare un nuovo cratere o qualsiasi altro segno rivelatore di un impatto, come una nuvola di polvere che appare nelle ore successive a un terremoto.

In assenza di questi segnali, i ricercatori hanno concluso che l’evento è stato causato dal rilascio di enormi forze tettoniche all’interno di Marte. Hanno anche sottolineato che questi risultati indicano che il pianeta è molto più sismicamente attivo di quanto si pensasse in precedenza. Le conclusioni della ricerca sono state pubblicate questo martedì su Geophysical Research Letters.

“Ancora oggi pensiamo che Marte non abbia una tettonica a placche attiva, quindi questo evento è stato probabilmente causato dal rilascio di tensione all’interno della crosta marziana“, ha sottolineato il primo autore dello studio, il dottor Benjamín Fernando, dell’Università di Oxford.

Lo scienziato ha spiegato che queste tensioni sono il risultato di miliardi di anni di evoluzione del pianeta. Tra le cause di queste tensioni menzionò il raffreddamento e la contrazione delle diverse parti della crosta a ritmi diversi.

“Ancora non comprendiamo appieno il motivo per cui alcune parti del pianeta sembrano avere stress più elevati di altre, ma risultati come questi ci aiutano a indagare ulteriormente. Un giorno, queste informazioni potrebbero aiutarci a capire dove sarebbe sicuro per gli esseri umani vivere su Marte e quali zone sarebbe consigliabile evitare”, ha detto Fernando.