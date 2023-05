L’acquisto di un’auto a km 0 oggi è più semplice e conveniente che mai. In un passato non troppo lontano acquistare un’auto usata era tutt’altro che scontato. I cittadini dovevano scontrarsi con i limiti di disponibilità sia di veicoli che di concessionarie o rivenditori autorizzati.

Oggi le cose sono molto diverse e basta rivolgersi a realtà di riferimento nel settore automotive per trovare la soluzione più in linea con le proprie esigenze e con l’uso che se ne intende fare. Infatti, queste aziende sono dislocate su tutto il territorio nazionale, così da poter offrire un servizio capillare in tutte le regioni come, per esempio, l’Abruzzo.

A questo proposito, al giorno d’oggi è sufficiente una ricerca online, per esempio digitando su Google “auto km 0 l’Aquila“, per scoprire le proposte delle migliori concessionarie attive sul territorio come, per esempio, Strappini che offre una vasta gamma di veicoli adatti a tutte le esigenze.

Rivolgersi a partner con comprovata esperienza nel settore consente anche di trovare soluzioni con un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre, i professionisti del settore, con i loro consigli, sapranno come aiutare il cliente nella scelta del modello di auto a km 0 più in linea con le proprie richieste. Preferire questa tipologia di veicolo porta numerosi vantaggi all’acquirente che innanzitutto potrà beneficiare di prezzi vantaggiosi senza rinunciare alla qualità.

I principali vantaggi di un’auto km 0

Il primo punto da cui partire è l’indicazione chiara e univoca di cosa cambia tra un’auto usata e un’auto km 0. In entrambi i casi l’acquirente entra in possesso di un veicolo tecnicamente “usato”, ma ci sono moltissime differenze da tenere in considerazione. L’auto km 0 infatti, pur essendo immatricolata dalla concessionaria, spesso non ha avuto alcun proprietario.

Le auto km 0 vengono utilizzate soprattutto per show-room o esposizioni e questo aiuta a capire altre due loro caratteristiche distintive: da una parte il chilometraggio assolutamente irrisorio. Dall’altra una configurazione spesso vicina al full optional.

Acquistare una vettura km 0 permette dunque al cliente di usufruire del top gamma messo a disposizione dall’azienda automobilistica, andando però a risparmiare. A ciò si aggiungono altri vantaggi condivisi più in generale dall’acquisto di un’auto usata: ad esempio la possibilità di concludere la trattativa e potere ritirare immediatamente la vettura che è subito disponibile in concessionario.

Auto a km 0: le opportunità delle concessionarie autorizzate

Dopo avere esplicitato alcuni dei principali vantaggi derivanti dall’acquisto di una vettura km 0 non resta che entrare nel merito delle migliori realtà a cui rivolgersi.

Come già anticipato, Strappini è un nome imprescindibile se si rimane nell’ambito laziale o abruzzese, ma non solo. Un’azienda con ormai quasi 50 anni di storia, che si è ritagliata un ruolo di rilievo innanzitutto nel settore dei veicoli commerciali.

Strappini, infatti, vanta sia un mandato che un magazzino ricambi originali IVECO, ma propone tantissime offerte interessanti anche se si entra nel merito delle autovetture: da Fiat a Volvo, da BMW a Mercedes, da Audi a Jeep fino all’Alfa Romeo.

Per avere una visione più completa dei mezzi proposti è consigliabile visitare il sito di riferimento strappini.it. La sezione dedicata all’auto km 0 permette di entrare nel merito delle marche disponibili e delle singole schede di dettaglio.

Ogni veicolo viene mostrato in foto, con informazioni utili allegate: a partire dal prezzo e l’anno di immatricolazione, fino ad arrivare all’alimentazione, alla potenza o alla tipologia di trasmissione.