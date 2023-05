Negli ultimi tempi sempre più automobilisti si stanno orientando verso l’acquisto di macchine a km 0, che permettono di usufruire di un veicolo nuovo a fronte di una spesa più vantaggiosa.

La richiesta in crescita, naturalmente, ha determinato un trend di vendite positivo presso i concessionari autorizzati, che continuano a rimanere il punto di riferimento per gli utenti dato che permettono di trovare molte occasioni interessanti.

A questo proposito, una delle realtà di riferimento nel settore è RistèAuto, rivenditore che propone macchine km0 appartenenti ai migliori brand attualmente disponibili sul mercato.

Quali vantaggi offrono le macchine a km 0?

Come detto, le macchina a km0 sono caratterizzate dal fatto che, nonostante siano considerate usate visto che il proprietario è lo stesso concessionario il quale la utilizza per l’esposizione all’interno dell’autosalone o per il test drive, hanno un chilometraggio inferiore ai 100 km o vicino allo zero e, per giunta, sono ricche di accessori. Per questo motivo, si contraddistingue dall’usato tradizionale e, soprattutto, dalle automobili aziendali le quali, essendo utilizzate per motivi di lavoro, in genere hanno quasi sicuramente percorso più di 100 km.

Tra l’altro, non può non essere specificato il motivo per cui spinge i concessionari ad essere proprietari di detti mezzi di trasporto ossia il bonus economico. Dato che le case madri automobilistiche fissano un numero minimo che ciascun rivenditore è tenuto a raggiungere ogni anno, conviene immatricolare i mezzi invenduti in modo da conseguire l’obiettivo e, al contempo, di avere l’opportunità di usufruire del suindicato bonus o, comunque, di agevolazioni.

Inoltre, è giusto sottolineare quali siano i vantaggi di cui possono godere gli acquirenti delle macchine a km 0: ad esempio, la possibilità di avere immediatamente l’auto dal momento che, essendo quest’ultima già immatricolata, è necessario solo attendere qualche giorno per il passaggio di proprietà.

In conclusione, al di là del vantaggio economico, i futuri proprietari possono non solo vedere subito le auto che intendono acquistare, ma anche di servirsi di un mezzo che, pur essendo considerato non nuovo, si trova in perfette condizioni e sia coperto da una garanzia di 12 mesi.

Quali servizi sono garantiti dai professionisti del settore

Grazie ai progressi tecnologici, al giorno d’oggi chiunque ha l’opportunità di individuare in pochi minuti l’auto che faccia al caso proprio direttamente sul sito web dei concessionari. A tal proposito, il portale di RistèAuto mette a disposizione dell’utente un catalogo con un vasto assortimento di veicoli.

Inoltre, prima della scelta, permette agli interessati sia di contattare il rivenditore per telefono, chat o posta elettronica ordinaria al fine di ricevere informazioni relative al mezzo ma non solo, sia di richiedere un preventivo online.

In più, nel rispetto dei principi di trasparenza e garanzia, è possibile, da una parte, leggere le recensioni scritte da altri utenti, dall’altra scaricare le schede tecniche delle automobili di proprio interesse, così da procedere con più sicurezza, serenità e consapevolezza.

Da ultimo, ma non per minore importanza, vi sono ulteriori servizi che devono essere ricordati, come la consegna a domicilio e il finanziamento con valore futuro garantito il quale permette al nuovo proprietario di tenere, cambiare o restituire, a sua completa discrezione, il veicolo in questione dopo che siano decorsi 3 anni dall’acquisto, anche se il valore di mercato dello stesso sia diminuito nel corso del tempo.