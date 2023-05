Per la Festa della Mamma, il Laboratorio di pasticceria artigianale dello Chef Cannavacciuolo (48 anni) ha creato quattro deliziose creazioni per celebrare le mamme. Per le mamme romantiche, c’è il Cuore di cremino al cocco e passion fruit. Per le mamme che amano i peccati di gola, ci sono i nuovi Dragées lampone e fragola.

Per chi ama iniziare la giornata con la giusta dose di dolcezza, c’è la Crema spalmabile nocciole e cacao. Infine, ci sono i Cuoricini di cioccolato con tre tipologie di cioccolato e tre ripieni differenti. La musica ha anche celebrato e cantato la mamma, ma le dolci note dell’toccano il cuore e il palato.