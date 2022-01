La Commissione Cultura dell’Automotoclub Storico Italiano ha il compito di progettare e attuare le attività volte a migliorare la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della storia del motorismo, ed è per questo che anche nel 2022 è previsto un ricco palinsesto di “Cultura Live”, il format di informazione – lanciato nel 2021 durante il “lockdown” dovuto all’emergenza sanitaria – che diffonde cultura motoristica in diretta streaming sui canali web e social dell’ASI: il sito ufficiale asifed.it, il canale Youtube e la pagina Facebook.

Le dirette streaming di “Cultura Live” andranno in onda dal 27 gennaio al 17 marzo, ogni giovedì sera alle ore 21.

https://postbreve.com/dirette-streaming-cultura-live-storia-motorismo-24745.html LifeStyle Top Auto,Auto d'epoca,Auto storiche,Automobili,Automobilismo,Automotoclub Storico Italiano,Diretta Streaming,Motori La Commissione Cultura dell’Automotoclub Storico Italiano ha il compito di progettare e attuare le attività volte a migliorare la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della storia del motorismo, ed è per questo che anche nel 2022 è previsto un ricco palinsesto di “Cultura Live”, il format di informazione... Andrea Paola andreapaola@postbreve.com Author Enjoy your Life Post Breve

00. Interverranno i componenti della Commissione Cultura ASI con ospiti d’eccezione in otto appuntamenti da non perdere: prima puntata in sella alle “maximoto” italiane degli anni ’70, poi si andrà alla scoperta dei retroscena che hanno portato alla nascita della Fiat X1/9 (3 febbraio), quindi al Museo Alfa Romeo di Arese per festeggiare i 60 e i 50 anni di Giulia e Alfetta (10 febbraio), seguiranno la retrospettiva su Piero Taruffi (17 febbraio), gli scooter oltre Vespa e Lambretta (24 febbraio), i veicoli ed i velivoli protagonisti 90 anni fa ad El Alamein (3 marzo), gli approfondimenti storici sulla Itala (10 marzo) per finire con le anticipazioni sul centenario dell’Aeronautica Militare Italiana che si festeggeranno nel 2023.