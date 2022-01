Centro Vaccino Sputnik V: "Omicron non sarà la fine della Pandemia"

“La variante omicron del coronavirus non sarà la fine della pandemia, poiché la sua rapida diffusione aumenta la probabilità dell’emergere di una mutazione più pericolosa“, ha affermato Alexander Guintsburg, direttore del Gamaleya Moscow National Research Center for Epidemiology and Microbiology, il laboratorio russo che ha sviluppato il vaccino anticovid Sputnik V.

Guintsburg: “No, [ómicron] non ci aiuterà a uscire da una pandemia per il semplice motivo che più si moltiplica e più spesso viene trasmessa, più è probabile che emergano nuovi ceppi“.

A questo proposito, l’esperto ha ribadito l’importanza della vaccinazione e ha fatto riferimento al caso della Russia.

Vaccino Sputnik V efficace contro la Variante Omicron

“Per evitare che ciò accada, […] in sei mesi dobbiamo coprire l’intero Paese, 75-80% con il, che attualmente protegge”, ha sottolineato Guintsburg, aggiungendo che altrimenti non c’è garanzia che un altro ceppo non appare più pericoloso.

Il direttore del Centro Gamaleya ha affermato che i dati di laboratorio mostrano l’efficacia del vaccino Sputnik V contro il ceppo omicron. Ha poi aggiunto: “Inoltre, almeno secondo le dichiarazioni di alcuni dirigenti medici che ho sentito, non ci sono stati ricoveri ospedalieri [di pazienti con infezione da omicron] con il vaccino Sputnik, e di conseguenza nessun decesso o caso grave”.

Questa settimana, uno studio condotto da un team congiunto di scienziati dell’Istituto Spallanzani (Italia) e del Centro Gamaleya ha mostrato che lo Sputnik V mostra una forte protezione contro la variante omicron, con un’attività di neutralizzazione del virus più del doppio di quella di Pfizer.

Finora, in Russia, 78 milioni di persone hanno ricevuto il programma completo del vaccino, che costituisce il 53% della popolazione del Paese.