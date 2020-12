Fare trading online è una attività che sta prendendo sempre più piede tra le persone anche comuni, che magari non hanno grandi capitali o forti mezzi, ma che scelgono comunque di avventurarsi in questo mondo nuovo. Ciò è dovuto anche ad una serie di notizie e leggende che ruotano intorno a questo ambiente.

Infatti si dice che il trading online sia quasi una formula magica, un lavoro dei sogni che permetta di guadagnare cifre esorbitanti in fretta e senza alcuno sforzo. Ovviamente, non è così e anzi chi si approccia con questo pensiero al campo del trading non può far altro che fallire e perdere grosse somme di denaro.

Per cominciare a fare trading ci vuole pazienza e determinazione, perché i guadagni vanno costruiti col tempo e con l’esperienza. E soprattutto c’è bisogno di possedere e conoscere gli strumenti e le tecniche del trading online al meglio per poterle utilizzare correttamente e a proprio favore.

Ad aiutare il trader in questo abbiamo le piattaforme di broker online. Il web ne è pieno, ma sono tutte uguali? Ovviamente no, anzi spesso dietro di esse si nascondono gravi fregature o addirittura delle varie e proprie truffe. Per questo è importante scegliere la piattaforma di broker online con molta cura e attenzione.

Bisogna infatti assicurarsi che queste siano autorizzate e dotate di tutte le licenze che permettono ad esse di operare in Italia e in Europa (CONSOB e CySec), e che seguano le direttive europee regolamentate dal MiFID.

Tra queste spicca sicuramente eToro.

I vantaggi di eToro

Essa è infatti una delle piattaforme più famose e utilizzate al mondo, tanto che molti sono gli utenti che cercano informazioni su. Nel seguente paragrafo illustreremo i vantaggi che questa piattaforma fornisce ai propri utenti.

Innanzitutto, quello che più viene apprezzato soprattutto da quelli che sono gli investitori minori, sono i costi molto bassi di eToro. La piattaforma infatti non ha nessun costo di commissione, si paga soltanto lo spread, e questo è un grande vantaggio per chi non può permettersi di sostenere spese aggiuntive ai propri investimenti.

Inoltre eToro è semplice da utilizzare in quanto ha una interfaccia di immediata comprensione. I servizi offerti al trader includono una seria di strumenti classici, numerosi grafici ed analisi tecniche e fondamentali sui titoli sempre disponibili, ecc.

Ma ciò che rende peculiare l’offerta di eToro sono senza dubbio due strumenti in particolare: il Social Trading e il Copy Trading. Il Social Trading si basa sul fatto che l’app di eToro somiglia molto ad un vero e proprio social network.

Infatti è possibile seguire i grossi investitori, commentare insieme ad altri trader il loro operato e scambiarsi in questo modo opinioni e consigli che hanno sicuramente un ruolo didattico nella formazione dei trader più inesperti.

Col Copy Trading è invece possibile copiare in tutto e per tutto le strategie di mercato dei trader più esperti, in questo modo se si è alle prime armi non si rischia di compiere errori di inesperienza e di perdere soldi. Ma anche per coloro che hanno già più esperienza nel campo questa può essere una scelta comoda, per investire senza troppi sforzi.

Inoltre eToro offre la possibilità di aprire un conto demo gratuito iniziale, con cui è possibile fare pratica senza rischiare i propri risparmi, almeno per i primi tempi che sono sempre quelli più critici e difficoltosi per un trader.

Sembra quindi che investire con eToro non sia una cattiva idea, anche a giudicare dalle opinioni degli utenti che si ritrovano sul web. Questo però non vuol dire che investire con questa piattaforma sia sicuro al 100%. Questa certezza assoluta non si ha mai nel mondo del trading online, ed è quindi sempre necessario essere prudenti e preparati ad ogni evenienza, anche a quelle spiacevoli.