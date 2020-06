UFO NEWS – Avvistamenti UFO, documenti ufficiali nel mistero degli OVNI in Uruguay. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto ad altre nazioni del Sud America, in Uruguay a partire dal 1947 si è registrato un impressionante numero di segnalazioni e testimonianze inerenti gli UFO Sightings. Al punto che nel 1979 l’allora governo in carica istituì la “CRIDOVNI”, una commissione ufficiale dell’Aviazione Militare, incaricata di studiare il fenomeno degli oggetti volanti non identificati.

Al pari di altri paesi nel mondo, come Brasile, Perù, Australia, Gran Bretagna, Canada e Cile, negli anni sono stati resi pubblici diversi rapporti “Top Secret” inerenti le indagini sugli UFO. Meglio noti con il termine di X-Files.

Una video news, tratta dal canale ufficiale YouTube di “Open Minds Tv”, affronta con un servizio di approfondimento la tematica degli UFO in Uruguay ed i documenti ufficiali sui casi di avvistamento OVNI a Montevideo e dintorni.