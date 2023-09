Alcuni dei casi più strani raccolti nella casistica UFO hanno avuto come scenario le zone costiere del nostro pianeta. Le spiagge sono sempre state un luogo propizio per l’incontro con l’insolito. Una delle esperienze più singolari di questo tipo è avvenuta negli anni ’70 in Perù. Il giornalista e ufologo Rafael Mercado è stato incaricato, dopo più di 4 decenni di silenzio, di recuperare questo incidente dall’oblio. Dopo molte difficoltà, Mercado è riuscito a intervistare i due unici testimoni ancora vivi.

L’incontro è avvenuto nella notte del sabato 18 novembre 1977, quando 4 amici si recarono a pescare, come erano soliti fare, sulla solitaria spiaggia di Yanyarina (Arequipa, Perù). Il gruppo era composto da 4 compagni minatori: Francisco Rodríguez, Ricardo Palomino, Benjamín Mardini, Mario Cueto e suo figlio. Verso l’1:30, poco dopo essere arrivati nella zona, videro tre “piatti” metallici nel cielo con luci colorate lungo il perimetro, che giravano senza sosta. Soprattutto le luci gialle e rosse spiccavano.

Gli oggetti erano molto vicini l’uno all’altro. In quel momento, Mario fece segnali luminosi con una torcia e i oggetti si fermarono, anche se le luci intorno continuavano a girare. Successivamente, i 3 “piatti” scesero lentamente fino a scomparire nell’oceano. Il cielo era completamente sereno e potevano osservare perfettamente tutta la scena.

La cosa curiosa è che Francisco portava sempre con sé una macchina fotografica ma quella notte non l’aveva presa in mano. Ricardo ha detto che si chiedevano cosa potesse essere? e Mario senza esitazione rispose che erano ‘dischi volanti’. Sebbene sorpresi, continuarono a pescare normalmente. Intorno alle 5 del mattino si sono spostati in un’altra parte della spiaggia per vedere se c’era più pesca. Poco dopo, stanchi, si addormentarono. Ad un certo punto Benjamin si svegliò e vide uno strano oggetto sulla riva.

Ricardo si ricordò di quel momento davanti al microfono di Rafael Mercado, quando Benjamín disse all’improvviso, svegliando tutto il gruppo: “Che cos’è Mario? È arrivato l’esercito?”.

Tra lo stupore dei pescatori, a circa 50 o 70 metri di distanza, lungo la riva era apparso un manufatto in argento simile ad un “carro armato” militare.

Con il riflesso delle onde del mare l’oggetto brillava nell’oscurità della notte. Mosso dalla curiosità, Mario ha deciso di indagare, nonostante il suo compagno Francisco gli avesse detto che: “È pericoloso, può provenire da un altro pianeta”.

Così, quando Mario decise di avvicinarsi al misterioso ‘veicolo’, i pescatori verificarono che, in mare, non lontano, si trovavano tre alti umanoidi.

Ricardo Palomino, che attualmente ha 75 anni, ha detto che erano: “uomini giganti”. I visitatori sembravano completamente umani, sebbene fossero di notevole altezza. Indossavano tute argentate lucenti che coprivano tutto il loro corpo. Indossavano stivali e guanti. Erano magri.

Richard ha detto che: “Non potevamo vedere i loro volti, tutto era argentato (…) camminavano come robot”.

La cosa più curiosa è che, dai loro gesti, con le braccia alzate, sembrava che stessero pescando nella zona, sebbene non portassero nulla in mano. Testimoni raccontano che si è sentito addirittura un suono (un fischio) simile a quello emesso quando si lancia in mare l’amo con una canna, anche se tutti concordano sul fatto che non avevano in mano alcun utensile da pesca. Gesticolavano e basta.

Ricardo dice che a volte le onde li colpivano violentemente al petto, ma gli umanoidi sembravano impassibili. Non si sono nemmeno mossi. Quando uno di questi esseri uscì dall’acqua, sulla sabbia bagnata, Ricardo commentò che sembrava che emettessero fumo dai piedi e il figlio di Cueto affermò che la sabbia ‘bolliva’ come nelle ‘piccole eruzioni’.

Nonostante la sorpresa generale del resto del gruppo di pescatori, Mario Cueto ha continuato con la sua idea di avvicinarsi alla vasca per vederla meglio. Ed è che, secondo Ricardo, il suo amico non si lasciava intimidire facilmente. Lungo la strada, uno degli umanoidi si rivolse al coraggioso minatore e fece un gesto con la testa da un lato all’altro (negando), come se gli dicesse di non avvicinarsi al manufatto. Mario però continuò la sua marcia verso il carro armato senza alcun timore.

Quando fu a pochi metri di distanza, verificò che, all’interno, c’era un quarto umanoide seduto che mangiava una specie di ‘tortillas’ color melone. Il cibo era su una specie di ‘tavolo’. La scena è stata contemplata attraverso una delle finestre dell’oggetto. Il membro dell’equipaggio della vasca pose alcuni resti delle ‘tortillas’ vicino alla finestra, così Mario si avvicinò, ne prese un pezzo e lo mangiò. In quel momento avvertì una forte nausea che lo fece vomitare sulla sabbia. Tornò dolorante dai suoi compagni, e allora accadde qualcosa di straordinario.

L’intero gruppo si addormentò improvvisamente. E anche se non riescono a spiegare come sia successo, Ricardo ha raccontato che all’improvviso si sono sentiti stanchi e si sono addormentati profondamente. Quando si svegliarono, sia il carro armato che gli umanoidi erano completamente scomparsi. Poi si sono avvicinati tutti alla riva, poiché la marea era molto bassa, per verificare se nella zona vi fossero impronte. Ma inspiegabilmente non trovarono traccia, né delle orme dei giganti, né del misterioso veicolo. Niente.

Come confessò Ricardo a Mercado, quell’apparecchio era una specie di ‘serbatoio’ d’argento, molto simile a quello usato dai militari, ermetico, con finestre, apparentemente senza ruote, e poteva misurare circa 2 metri di altezza per 3 o 4 metri di larghezza. lungo. Si dà il caso che Mario Cueto soffrisse spesso di ulcera allo stomaco, ma 5 o 6 mesi dopo l’incontro, dopo aver mangiato quella misteriosa ‘tortilla’ smise di avere disturbi. Il suo medico non riusciva a spiegare questa improvvisa guarigione.

Secondo Ricardo, il quotidiano peruviano ‘Última Hora’ ha pubblicato una breve notizia su altri pescatori Huacho che hanno avuto un incontro con ‘giganti d’argento’. Nonostante ciò, i protagonisti di questa storia unica rimasero sempre in silenzio per paura del ridicolo.

NB: articolo tradotto in italiano dall’originale di José Antonio Caravaca, considerato uno degli ufologi più importanti del panorama attuale.