L’Associazione consumatori Assoutenti sostiene che il vero problema dei prezzi dei carburanti in Italia sia la tassazione eccessiva su benzina e gasolio, confermando i dati del monitoraggio condotto dall’Autorità di sorveglianza dei prezzi.

Secondo l’Associazione, non è convincente la tesi dell’Autorità di sorveglianza riguardo all’allineamento dei prezzi benzina-petrolio in Italia, poiché la speculazione potrebbe essere presente anche a livello internazionale.

Negli ultimi mesi, i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati, con conseguenze dirette sui prezzi al dettaglio e sui costi di rifornimento delle famiglie.

L’Associazione chiede al Governo di intervenire sulle accise per ridurre la tassazione e diminuire i prezzi dei prodotti trasportati.

Truzzi: “Facciamo appello al Governo affinché utilizzi i proventi aggiuntivi dai carburanti per intervenire sulle accise su benzina e gasolio, perché anche una riduzione di soli 10 centesimi di euro comporterebbe, considerando anche l’IVA, un risparmio diretto di oltre 6 euro per un pieno, più di 146 euro all’anno per un’automobile, e farebbe diminuire i prezzi dei prodotti trasportati”.