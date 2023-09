ARCHEOLOGIA PERU’ – Un vasto insediamento della cultura Wari, corrispondente al periodo medio orizzonte (800-1000 dC), è stato scoperto dal Progetto di Ricerca Archeologica (PIA) Terlén-La Bomba, che opera nel dipartimento peruviano di Cajamarca, al confine con l’Ecuador. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura del paese andino. Il sito, dedicato al culto degli antenati, indica anche la presenza di altri gruppi etnici e culturali.

Judith Padilla, a capo della Direzione Decentrata della Cultura di Cajamarca: “Questi risultati ci avvicinano di più a comprendere lo stile di vita e le pratiche rituali delle nostre società del passato, al fine di comprendere le pratiche attuali“. Gli scavi hanno rivelato due camere funerarie con un elaborato piano sotterraneo a forma di gallerie.

Hanno due livelli, ciascuno con cinque nicchie.

Tra gli oggetti trovati spiccano i conchiglie di strombus – conchiglie di molluschi marini di medie e grandi dimensioni -, frammenti di ceramica e un piatto tripode integro, un pezzo trovato per la prima volta in un contesto funerario.

Le camere funerarie erano sigillate secondo una pratica rituale, e ad ogni cambiamento costruttivo della struttura venivano aggiunte offerte, come un fagotto con figura femminile, una kero wari – una coppa cerimoniale – di colore nero con incisioni, due strumenti musicali a fiato realizzati in ceramica, lunghi circa 12 cm, e due fermagli di rame per armi conosciute come estoliche, che venivano usate per lanciare frecce o dardi.

Nel luogo dell’insediamento, che si estende per circa 24 ettari, convivevano altre culture oltre alla Wari, come la Sicán, la Chimú e la Cajamarca. Tutte condividevano il culto degli antenati, espressione dell’influenza dei Wari, secondo l’opinione degli esperti.

Il Ministero della Cultura ha indicato che l’obiettivo principale del PIA Terlén-La Bomba è comprendere la cultura Cajamarca durante il periodo medio orizzonte e la sua relazione con la civiltà preincaica Wari.