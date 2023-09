turismo spaziale primi bambini concepiti fuori dalla terra

Turismo spaziale e sesso nello spazio: le possibili conseguenze

Le persone hanno la capacità di condividere momenti intimi in posti insoliti, come dimostra l’appartenenza al club dell’altezza di un miglio. Ciò indica la possibilità che il turismo spaziale possa portare presto al primo sesso nello spazio.

Le compagnie di turismo spaziale non sono preparate per le conseguenze

Tuttavia, dopo un’analisi accurata, noi e i nostri colleghi riteniamo che le compagnie di turismo spaziale non siano adeguatamente preparate per le conseguenze del coinvolgimento di persone nel cosiddetto “club della linea Kármán” (riferendosi al confine tra la Terra e il resto del mondo a un’altezza di 100 chilometri).

Il turismo spaziale suborbitale è già una realtà

Spesso si parla del turismo spaziale come di un futuro lontano, ma in realtà il turismo spaziale suborbitale, che comprende voli brevi con pochi minuti di volo spaziale e assenza di gravità, è già una realtà. I prezzi dei biglietti variano da omaggi a milioni di dollari.

Il futuro del turismo spaziale

Voli più lunghi sono in arrivo, con aziende come SpaceX di Elon Musk che hanno dimostrato di sviluppare veicoli spaziali più velocemente del settore pubblico. La navicella spaziale Starship di SpaceX, più grande e avanzata, probabilmente inizierà a operare regolarmente nei prossimi anni.

Il sesso nello spazio potrebbe avvenire entro i prossimi dieci anni

Già sono stati prenotati voli privati per fare il giro della Luna, con veicoli spaziali come la Starship in grado di ospitare decine di passeggeri in ampi ambienti interni, magari anche con cabine private. Considerando che i viaggi spaziali non sono più limitati agli astronauti professionisti, le diverse motivazioni dei turisti spaziali e gli sviluppi imminenti dei veicoli spaziali, riteniamo che il sesso nello spazio probabilmente avverrà

Le possibili conseguenze sulla riproduzione umana nello spazio

entro i prossimi dieci anni.

La vera preoccupazione riguarda non solo le interazioni sessuali, ma anche se ciò porterà alla concezione umana nello spazio. I voli turistici spaziali orbitali previsti dureranno da giorni a settimane, quindi solo le prime fasi della riproduzione umana potrebbero avvenire nello spazio.

Effetti dell’assenza di gravità e delle radiazioni ionizzanti

Ai passeggeri non sarà consentito imbarcarsi se si sa che sono già incinti, anche se l’industria del turismo spaziale sembra non aver considerato le gravidanze nascoste o sconosciute. A volte, infatti, le donne non si rendono conto di essere incinte fino al momento del parto.

Da decenni di voli spaziali umani, sappiamo già che l’assenza di gravità e l’aumento dei livelli di radiazioni ionizzanti hanno un impatto significativo sui nostri corpi. Non conosciamo ancora gli effetti di questi fattori sui processi fisiologici della riproduzione.

Potenziali anomalie nello sviluppo degli embrioni umani concepiti nello spazio

Gli astronauti soffrono regolarmente di deperimento muscolare e osseo in assenza di gravità. Inoltre, la mancanza di gravità può causare un aumento della pressione all’interno del cranio, che può portare a vista offuscata e modifiche alla struttura del cervello.

Esperimenti limitati su embrioni di topo hanno dimostrato cambiamenti nella vitalità degli embrioni dopo essere stati esposti allo spazio. Non abbiamo ancora una conoscenza completa dell’impatto sulla riproduzione umana, ma è presumibile che ci siano degli effetti.

Il rischio delle gravidanze ectopiche nello spazio

Ciò potrebbe portare a potenziali anomalie nello sviluppo degli embrioni umani concepiti nello spazio. Inoltre, l’assenza di gravità potrebbe aumentare il rischio di gravidanze ectopiche.

Rischi e questioni etiche da affrontare nell’industria del turismo spaziale

Anche se i turisti spaziali utilizzassero contraccettivi, non possiamo essere sicuri che saranno altrettanto efficaci al di fuori della Terra. Non sono stati condotti studi sugli effetti degli ambienti spaziali sui contraccettivi.

L’industria del turismo spaziale deve affrontare rischi commerciali, questioni etiche e relative ai diritti riproduttivi se le persone concepiscono durante i voli spaziali. Al momento, sembra che il settore non stia adottando misure per mitigare questi rischi.

La necessità di proteggere la sicurezza dei turisti spaziali

Dobbiamo anche considerare il rischio di violenza sessuale nello spazio. Immaginate di cercare di evitare le avances di un altro passeggero o di un membro del personale durante un volo spaziale. Sareste completamente intrappolati.

L’industria del turismo spaziale e le parti interessate devono affrontare urgentemente questi problemi e sviluppare una strategia per proteggere tutte le persone coinvolte. Potrebbe essere necessaria una consulenza pre-volo spaziale per informare i turisti spaziali sui rischi della concezione nello spazio. Potrebbero essere considerate anche deroghe legali che esonerano gli operatori del turismo spaziale dalla responsabilità in caso di concepimento umano.

Mentre il turismo spaziale è già una realtà e sembra probabile che le interazioni sessuali tra alcuni partecipanti avverranno presto, è fondamentale che l’industria si prepari alle possibili conseguenze.