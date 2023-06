Gli effetti negativi del viaggio nello spazio sul cervello degli astronauti

Scienziati hanno rivelato gli effetti negativi che si verificano nel cervello degli astronauti dopo missioni lunghe e frequenti viaggi nello spazio. I loro risultati sono stati pubblicati questa settimana sulla rivista Scientific Reports.

Lo studio spiega che coloro che sono rimasti almeno sei mesi fuori dalla Terra hanno sperimentato una significativa espansione dei ventricoli cerebrali, quegli spazi che contengono il liquido cerebrospinale, lo stesso che fluisce dentro e intorno al cervello e al midollo spinale per aiutarli a proteggerli da eventuali impatti.

I ricercatori suggeriscono che gli astronauti dovrebbero aspettare circa tre anni dopo ogni missione, affinché i ventricoli cerebrali si riprendano completamente. Così, dettagliano che nel caso di missioni più lunghe con periodi di recupero inferiori a quello indicato, si verificano cambiamenti nel fluido cerebrale che possono persistere prima del prossimo viaggio.

“Se i ventricoli non hanno abbastanza tempo per riprendersi tra missioni consecutive, ciò può influire sulla capacità del cervello di far fronte ai cambiamenti di fluidi in microgravità.

Assenza di forza gravitatoria

Ad esempio, se i ventricoli sono già ingranditi a causa di una missione precedente, possono essere meno compatibili e/o avere meno spazio per espandersi e adattarsi ai cambiamenti di fluidi durante la prossima missione”, ha spiegato Heather McGregor, neuroscienziata dell’Università della Florida e coautrice della ricerca.

Per lo studio, gli scienziati hanno esaminato i cervelli di 30 astronauti della NASA prima e dopo il volo spaziale che includeva missioni di due settimane, sei mesi e più tempo. Gli specialisti hanno scoperto che c’è stata poca o nessuna variazione nel volume ventricolare negli astronauti dopo le missioni brevi, mentre quelle più durature hanno causato un maggiore ingrandimento ventricolare.

Questo effetto si verifica a causa dell’assenza di forza gravitatoria nello spazio, poiché il cervello tende a muoversi verso l’alto all’interno del cranio.

“Sulla Terra, i nostri sistemi vascolari hanno valvole che impediscono a tutti i nostri fluidi di accumularsi nei nostri piedi a causa della gravità. In microgravità, succede il contrario: i fluidi si spostano verso la testa. Questo spostamento di fluido verso la testa probabilmente comporta un’espansione ventricolare e il cervello si trova più in alto all’interno del cranio”, ha dichiarato la professoressa di fisiologia applicata e kinesiologia dell’Università della Florida, Rachael Seidler.

La buona notizia è che il tasso di ingrandimento ventricolare è diminuito dopo sei mesi nello spazio, il che suggerisce – secondo gli esperti – che questi cambiamenti non continuano indefinitamente. Questa scoperta potrebbe essere utile per future missioni su Marte in cui gli astronauti potrebbero trascorrere due anni in microgravità durante il viaggio.

Tuttavia, le implicazioni a lungo termine dell’espansione ventricolare causata dai viaggi spaziali rimangono incerte.