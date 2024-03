La strada della Squadra Nazionale del CT Spalletti verso Euro 2024 inizia con una gara amichevole negli Stati Uniti: oggi giovedì 21 marzo, al “Chase Stadium” di Fort Lauderdale in Florida Miami (USA) , gli azzurri scenderanno in campo contro il Venezuela. Fischio d’inizio alle 22:00 (ora italiana).

Questo sarà il primo confronto nella storia tra Italia e Venezuela, che finora non si sono mai incontrate, anche perché, dall’inizio nel 1938, la “Vinotinto” non ha mai partecipato a una fase finale della Coppa del Mondo. Tuttavia, questo digiuno potrebbe presto finire: la Nazionale Venezuelana si trova al 4° posto (9 punti in 6 partite) nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, dove si qualificheranno le prime 6 squadre e non più solo le prime 4 come accadeva fino al 2022. La squadra ha vinto con Paraguay e Cile, pareggiato con Brasile, Ecuador e Perù, e perso contro la Colombia.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-4-3): Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Darmian; Dimarco, Barella, Jorginho, Di Lorenzo; Chiesa, Retegui, Pellegrini. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Meret, Vicario, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Scalvini, Udogie, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Locatelli, Lucca, Orsolini, Rapsadori, Zaccagni, Zaniolo.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Casseres, Martinez; Savarino, Segovia, Machis, Rondon. Allenatore Batista.

A disposizione in panchina: Baroja, Graterol, Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Vivas, Rivas, Quintero, Rincon, Pereira, Ortega, Castillo, Bueno, Lacava, Otero, Murillo, Andrade, Bolivar, Cadiz, Cordova, Hurtado.

Arbitro: Vazquez (Stati Uniti).

Dove vedere Venezuela-Italia Live in TV e Streaming

Venezuela-Italia diretta tv in chiaro dallo Stadio “Chase Stadium” di Miami (USA) con il servizio nazionale di Rai 1 (numero 1 digitale terrestre). La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Streaming gratis per tutti attraverso il servizio Rai Play. Basta caricare l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook.